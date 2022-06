Luis Enrique: “Marco Asensio es un jugador de enorme nivel”

Marco Asensio puede volver a disputar minutos con la selección española, ante la República Checa en Praga (hoy, 20.45 horas) en la segunda jornada de la Liga de Naciones, y recibió elogios del seleccionador, Luis Enrique Martínez, que afirmo que su disparo “no lo tienen seis jugadores” en el mundo. “No hay mucha diferencia en Marco, sigue teniendo el mismo nivel. Es un jugador dotado con calidad con el balón nivel top mundial. Su chut no lo tienen más de seis jugadores. Tiene una oportunidad de nuevo, así le vamos informando. No jugó el primer partido pero quedan tres. Está en uno de los mejores clubes del mundo para desarrollar su juego y cuando viene a la selección tiene una oportunidad que aprovechar para mostrar su juego para quedarse, por calidad puede ser perfectamente”, dijo ayer en rueda de prensa.

Luis Enrique espera “un partido muy difícil” ante la República Checa y defendió que “el fútbol ha cambiado” por la igualdad que reina a nivel de selecciones. “Asciende de la Liga B pero ha demostrado que puede ganar a cualquiera del grupo, como hizo con Suiza de forma merecida. Nos va a costar mucho porque defiende muy bien, ocupa los espacios bien en ataque y juega en su casa. Ya no hay rival sencillo en su estadio, menos en la Liga de Naciones”, advirtió.

Dejó clara la situación en la portería, cerrando prácticamente con sus palabras la puerta al regreso de David de Gea: “Busco tener tres porteros titulares y creo que ahora mismo los tengo. No tendría ningún problema en que jugara cualquiera de los tres y eso como entrenador es difícil”.

Y elogió lo que aporta Unai Simón con su plena confianza siendo titular indiscutible: “Con Unai no tengo ninguna duda, ha acumulado un bagaje interesante. Un portero para nosotros tiene que iniciar el juego, generar la primera superioridad con balón, y que tenga capacidad de salvarnos las pocas ocasiones que nos lleguen los rivales, que domine el juego aéreo. Necesito que el portero me transmita paz y tranquilidad, aunque falle como el resto de jugadores. No son tres fijos, porque puede aparecer alguien siempre, pero lo que me generen me gusta mucho”.

La lista del Mundial. Reconoció Luis Enrique que para la lista del Mundial aún no está decidido el número de jugadores que los seleccionadores podrán convocar, pero todo apunta a que más de 23. Y desveló que todos podrán ir citados a los partidos, sin tener que realizar ningún descarte que enturbie el ambiente en el grupo. El técnico asturiano ve a España con personalidad para imponerse a cualquier rival: “A pesar de que damos a pensar que individualmente somos inferiores a otras selecciones, no veo a ninguna que maneje el balón como nosotros y genere más ocasiones. Nosotros vamos a por el partido, independientemente de quien sea el rival.