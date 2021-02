Luisito se centra en evitar las pérdidas de balón ante el potencial ofensivo del cuadro blanquiazul

El Pontevedra recibirá mañana al Compostela (17.00 horas) tras la primera semana de trabajo completa a las órdenes de Luisito. El entrenador de Calo, que vivirá su tercer partido tras llegar al banquillo granate, se muestra encantado con la respuesta de sus jugadores.

“Cuando tomé la decisión de venir aquí ya sabía que había muy poco tiempo. Esta semana fue entera y entrenamos bastantes cosas. Ahora que los jugadores cojan lo que yo quiero”, declara Luisito. Se trata, al fin y al cabo, de un proceso de adaptación mutuo. “Quien más se tiene que adaptar soy yo a ellos. Yo intento poner las cosas lo más fáciles posibles atendiendo a sus características, pero ellos también se tienen que adaptar”, explica.

Luisito reconoce que aún falta tiempo para ver al Pontevedra que quiere, pero valora muy positivamente las primeras semanas. “Estoy supercontento. Si me dicen que en tan poco tiempo los jugadores iban a rendir al nivel que lo están haciendo no me lo hubiese creído. Estoy contento de la implicación, noto que me siguen”, asegura.

De su rival, el Compostela, destaca la temporada que está haciendo, con la que no se muestra sorprendido. “El Compostela tiene un mérito tremendo porque está haciendo una campaña muy, muy buena. Sinceramente, a mí no me sorprende nada. Ya dije que a 18 jornadas de liga el Zamora y el Compostela eran dos equipos que estaban muy bien armados, tuvieron el acierto de quedarse con el 90 % del plantel de Tercera. Era un plantel de Segunda B plantado en Tercera”, declara Luisito.

Una de las claves que apunta el preparador granate será controlar las pérdidas de balón. “Ellos donde realmente son mortales es cuando pierdes el balón. Tenemos que tener claro dónde podemos perder el balón y dónde no”, analiza.

A la hora de hablar de favoritismos, Luisito siempre considera “favoritos a los equipos que yo entreno, pero otra cosa es lo que pasa en el terreno de juego. Le tenemos un respeto enorme al Compostela, pero miedo no le tenemos ninguno”