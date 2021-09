Máis de 30 atletas da SD no Galego de 5K en Ames

ATLETISMO Esta mañá en Bertamiráns, ás 10.30 horas, sairán os primeiros atletas nun percorrido practicamente chan para disputar os Campionatos Galegos dende sub-18 a máster sobre 5 km. No primeiro caixón de saída estará o atleta do Compostela Atletismo con mellor marca na distancia, Amador Pena, que vén de mellorar a súa mellor marca no pasado Campionato de España de media maratón en Cantabria xunto a Jordi Carrasco, que igualmente estará presente. Nada menos que 33 atletas da SD Compostela tomarán parte na proba, que sairá diante do concello tomando o camiño do colexio de Agro do Muiño previo paso pola depuradora, onde moitos atletas fan durante o ano os seus adestramentos.

Haberá destacada presenza feminina, sete atletas branquiazuis; entre elas Elena Veres, que vén de debutar na media maratón das Catedrais en Ribadeo, ou Paula Esteiro que vén de gañar distintas probas de carreiras OCR.

Tamén debutarán atletas do equipo como Luis Villaverde, María Limeres e Segundo Domínguez. No Campionato Galego, baixas destacadas son Nuno Costa, Barca Toba e Juan José Rey, recén operado. E como favoritos principais, David Santos, Pablo Bocelo, Anxo Castro, Rubén Diz ou Manuel Hurtado; ou Sandra Mosquera, Uxía Perez e Tina Fernández na categoría feminina da proba. ECG