Máis de noventa equipos participarán no Torneo de Fútbol Base de Valga

FIN DE SEMANA. O Cordeiro C.F. dá comezo esta fin de semana á quinta edición do Torneo de Fútbol Base, no que participarán un total de 96 equipos de toda Galicia de categorías comprendidas entre biberón e cadete. O campo municipal de Baño, en Valga, será o escenario no que se desenvolvan os encontros, que arrancarán hoxe, a partir das 9.00 horas. Nesta primeira xornada participarán os rapaces de categoría benxamín e o domingo os máis pequerrechos, de categoría biberón. Os días 4 e 5 de xuño será o turno dos alevíns e prebenxamíns e o torneo rematará na fin de semana do 11 e 12 de xuño coa participación dos equipos infantís e cadetes. José Ramón Seco, presidente do Cordeiro C.F., agarda que polo campo municipal de Baño pasen nestas tres fins de semana arredor de 3.000 persoas, entre xogadores e público. REDAC.