Máis dunha trintena de atletas galegos acuden ao nacional Sub-23

Santiago. Esta fin de semana darán comezo as grandes citas nacionais que durantes estos meses terán á pista cuberta como principal protagonista. En concreto será o sábado e domingo cando Antequera reciba a un total de trinta e un atletas galegos que acudirán a tomar parte no Campionato de España Sub23. De entre todas as que vaixarán, destacamos a participación nas probas de velocidade da medallista de bronce no galego absoluto, Cristina Garrido, da Gimnástica, que estará sobre a proba dos 60 metros. Nos 200 metros contaremos coa presenza dos célticos finalistas o ano pasado no nacional Sub20, Erik Fernández e Roi Martínez, malia que será nos 400 metros. na que estarán tanto Jorge Román Leiros, do Celta, como de María Fernández, do Universidade de León, medallistas sobre esta mesma distancia nos campionatos de España Sub23 e Sub20 respectivamente. As probas de medio fondo e fondo, serán as que centren boa parte das claras opcións para o combinado galego xa que estarán compitindo casi a totalidade das campioas de España Sub23 de campo a través da pasada fin de semana en Biscaia: Sara López, Inés Docampo e a campioa galega absoluta dos 1.500 metros, María Cedrón, todas do ADAS CUPA, así como Lucía Varela do Lucus Caixa Rural. Antía Castro, do Running Pinto Seoane, sairá coa segunda mellor marca das participantes sobre os 3.000 metros, que a colocan como unha das favoritas ao título. Lembramos que tanto Castro como Docampo formaron parte do equipo nacional que se proclamaba campión de Europa de campo a través no mes de decembro en Turín. Na categoría masculina, o campión de España oficioso de campo a través, Mehdi El Nabaoui, nun excelente estado de forma, será outro dos claros aspirantes ao triunfo da proba dos 3.000 metros. V.Álvarez