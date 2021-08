Majka se da un homenaje en El Barraco, Eiking viste de rojo

··· El noruego Odd Christian Eiking, líder de la Vuelta por sexto día consecutivo, no cree que pueda ganar la prueba, es una idea que ve como “algo surrealista”, aunque añadió que está en forma y que “nunca se sabe lo que puede pasar”. “Nunca pensé en vestirme con el maillot rojo, pero tampoco rechazaba lo contrario, pensaba en ir día a día, y ahora después de quince etapas estoy líder desde hace seis. Esta situación va más allá de mis expectativas”, explicó. Lo que asegura Eiking es que no bajará los brazos, y que si pierde el maillot rojo será peleando al máximo. “No, no me veo ganador de La Vuelta. Ya me pareció extraño mantener el maillot rojo en Villuercas y hoy lo he vuelto a lograr. Las etapas de los Lagos y del Gamoniteiru van a ser demasiado duras”.