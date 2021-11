Males endémicos en un Obra que sale ‘tocado’ de Miribilla

Perdió el Monbus Obradoiro y se complica su día a día en la clasificación (80-76). Irregular y sin acierto en el triple (4/23, un 17 %), dos males ya endémicos en este inicio de curso 2021/22 para el cuadro compostelano, el conjunto santiagués pinchó ante un rival directo, el Surne Bilbao Basket, al que da alas para su recuperación mientras duplica las dudas sobre su propia fortaleza.

Recuperar a Suárez y a Beliauskas -bajas por lesión en Miribilla- y contar por fin con un Braydon Hobbs al nivel esperado son las opciones a las que se agarra el obradoirismo para creer.

No era un partido más, aunque con 24 jornadas aún por delante y casi siete meses todavía de competición cueste mirar a largo plazo, la victoria en Bilbao es de esas que a la postre sirven para dar pasos adelante, o, por el contrario, llegan a echarse mucho de menos. Lo sabían ambos conjuntos, así lo confesaron todos los protagonistas a lo largo de la semana, y se notó sobre la cancha, aunque los encuentros un domingo por la mañana carezcan del calor que suele rodear a los vespertinos.

El primer golpe en la mesa lo dio el Obra. Robertson se elevó sobre la línea de 6,75 para dar la primera ventaja abriendo una serie que Birutis se encargó -con clase y eficacia al 1c1- de secundar obligando al anfitrión a cortar el primer amago de sangría con un tiempo muerto apenas 3 minutos después de inicio del choque (2-11, min. 3).

Dominaba el rebote el Monbus, se encontraba cómodo en ataque, podía contra el Surne en su pintura... pero la salida de Hakanson y de Rouselle a la pista acabó con el estado de felicidad obradoirista. Reajustó el conjunto de Álex Mumbrú su nivel de intensidad y de actividad en ambos lados del campo y le bastó para nivelar un electrónico que ya le costaba un mundo engordar al equipo compostelano, lastrado por ese único triple (1/6), apenas seis canastas de 14 intentos en tiros de campo y 4 balones perdidos que se tradujeron en cómodas canastas en el aro rival, incluido el 12-16 final del cuarto en un 1x1 de Rouselle con Hobbs con el francés entrando por el pasillo central de la zona tras driblar al base americano y no encontrarse ningún tipo de oposición.

Marko Filipovity repitió los destellos que ya evidenció ante el Barça focalizando el juego en la salida del set para llevar al Obra hasta un +11 (12-23, min. 12) que rompió de nuevo Rouselle con un triple.

Ya no perdonaban los hombres de negro. Cada error, cada concesión, cada bloqueo pasado por detrás de la defensa y al mínimo milímetro tenía respuesta del equipo local que apretaba el marcador a costa de un Monbus que no veía más luz en ataque que la que le ofrecía Birutis. Le quiso dar relevo Okouo cuando el pívot lituano pidió el cambio ya agotado, pero aunque con presencia en el rebote, el interior congoleño no estuvo al nivel de contundencia de su compañero (26-31, min. 16).

Con Ellenson anulado después de cometer su segunda personal, con un desastroso 1/10 desde la línea de 6,75, el que se sintió espoleado después de errar su primer tiro libre de la temporada fue Hakanson, quien lideró la ofensiva del Bilbao con dos triples y amenazando constantemente.

Rompió Oliver el 1/11 desde los 6,75 por fin poco antes del descanso formando pareja con Hobbs en la dirección, y entre bases se gestó el marcador final del cuarto con Rouselle y el de Terrassa firmando el 40-40 con el que se llegó al tiempo de descanso.

Sin cambio de guion. Birutis volvió a cargarse al equipo a la espalda al inicio del tercer set mientras poco cambiaba la dinámica del Monbus Obradoiro en el lanzamiento exterior... y se mantenía la del Bilbao: Hakanson sacaba de nuevo el fusil y con otro triple (el tercero de su cuenta y 14 puntos hasta ese momento en su estadística) perpetuaba la igualdad.

Okouo acaparó otra vez la atención. El congoleño es todo voluntad y fabricándose sus propios puntos (9 en el parcial) y trabajando detrás (3 rebotes y 3 tapones en sus 5 minutos en pista) sostuvo al equipo frente al despertar anotador de Goudelock (60-57, min. 30).

De nuevo un 0/6 desde los 6,75 (un 2/18 en el general del partido, un pobre 38 %) noqueaban los intentos de los de Moncho Fernández de recuperar el control del partido ante un Bilbao que se crecía a pasos agigantados.

Un imposible. El último cuarto fue un querer y no poder. Birutis pretendió asumir, pero agotado, se fue del partido con su quinta personal, señalada en ataque, a falta de 1:53 para el final y Moncho Fernández eligió a Oliver -inseguro ante lo que le podrían dar Hobbs y Zurbriggen- para guiar el juego. Aunque nulo desde el tiro libre, Delgado castigaba insistentemente a una defensa del Obra siempre a remolque, siempre un paso atrás, y el parcial de 11-2 que rubricó Rafa Luz a falta de 3 minutos se antojó ya definitivo (71-65).

Lo intentó el cuadro santiagués moviendo sus piezas y llevando una y otra vez a su rival a los tiros libres, pero aunque había que tener fe, aguantó el Bilbao un último minuto eterno para sumar su tercera victoria del curso y dejar al Monbus tocado y en la zona roja de la clasificación.