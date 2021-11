Mallorca, sinónimo de triunfo para el patrón vigués Gonzalo Araújo

Vigo. El Nadir, un Swan 42 del Club de Vela de Port Andratx, armado por Pedro Vaquer, logró uno de sus mayores triunfos velísticos al hacerse, por primera vez, con la PalmaVela 2021 organizada este fin semana por el Real Club Náutico de Palma.

A bordo estaba el patrón vigués Gonzalo Araújo, que en los últimos tiempos se ha convertido en figura indiscutible en los planes de Vaquer. No en vano en 2017 ganaban la edición de otras de las emblemáticas regatas que se celebran en la bahía de Palma, The Nations Trophy, participando en otros proyectos como el Mundial de Swan 45, en 2019 con el finlandés Blue Night; o el del español Elena Nova, de Christian Plump, en septiembre, también en The Nations Trophy, con los que obtuvo ambos bronces.

“La regata este año estuvo condicionada por los fuertes vientos. Se retrasó a esta fecha tan tardía por la covid y por eso las condiciones fueron bastante duras, navegando con vientos muy intensos del suroeste, en lugar del habitual Embat de verano en Palma”, comentaba Araújo.

“El sábado no estaba navegable y al final solo pudimos realizar tres mangas que nos dieron una pequeña ventaja sobre los otros dos Swan 42 que completaron el podio, aunque en esta ocasión competimos con el sistema de hándicap ORC”, matizaba el patrón gallego.

“Ha sido un buen final de la temporada en el Mediterráneo navegando con Pedro Vaquer y donde hemos hecho un gran equipo”, afirmaba el vigués que añadía: “Ahora toca centrarse en el Circuito Villalia en Vigo, donde tenemos un invierno de intensa competición en los monotipos J70 y donde un año más competiré con el Equipo Laguardia&Moreira”. j.c.