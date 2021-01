Malos tiempos para la lírica

sin público Athletic y Real Sociedad, finalistas de la Copa del Rey 2020, se lo jugaron todo a una carta renunciando a disputar, en su momento, la final ante la imposibilidad de contar con público en las gradas. Ello les llevó a no competir este año en Europa. Lo confiaron todo a que la puñetera pandemia fuese remitiendo y permitiese convertir la final en una fiesta del fútbol vasco, con los graderíos llenos de gente y los bares de Bilbao y San Sebastián rebosantes de aficionados siguiendo el partido por televisión. Además de que el que resultase ganador, celebrarlo por todo lo alto en las calles.

Sin embargo, la realidad ahora mismo es otra. El país está viviendo una nueva ola de la COVID-19, con confinamientos en muchos municipios y el número de infectados que no para de crecer, por lo que la Federación Española de Fútbol, salvo que en las próximas semanas la cosa cambie, ya ha tomado la decisión de que el partido se dispute el domingo, 4 de abril, en el Estadio de La Cartuja, a puerta cerrada, lo que ha dado al traste con las pretensiones de los finalistas y de la propia RFEF y del CSD que dieron todas las facilidades para que el partido se restrasase en el tiempo confiando en que la situación sanitaria mejorase, cosa que no ha podido ser. Curiosamente, esta final de la Copa casi se va a superponer con la final de la Copa del presente ejercicio, señalada, en el mismo escenario, para el día 17 de abril, por lo que su celebración no podría demorarse más, pues nos acabaríamos encontrando con algo tan surrealista como conocer el ganador de la Copa del Rey 2020 antes que al de la 2021. Aunque si la situación sanitaria del país continúa agravándose, podría darse el caso de que la final de este año, que, por cierto, aún no conoce finalistas pues va a entrar ahora en los cuartos de final, se posponga con la confianza de que más adelante pueda celebrarse con público.

La pretensión era que la final de Copa fuese precisamente el primer partido del año con aficionados en las gradas, pero la realidad acabó dictando otra cosa.