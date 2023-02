Marc Gasol disponible para el encuentro, salvo sorpresa de última hora

Santiago/Girona. Todo apunta a que el próximo rival del Obradoiro, el Girona, tendrá a Marc Gasol disponible para el encuentro que se disputará en tierras catalanas, aunque no se puede confirmar debido al hermetismo del club catalán. El jugador es duda por molestias en el pie y no se conocerá si estará disponible hasta este viernes, pero es casi seguro que el pívot podrá participar en el partido contra los santiagueses.

Pese a todo, en el peor de los casos, si Gasol no participa sí estaría disponible Kameron Taylor, principal baza ofensiva del Girona tras el exjugador de los Grizzlies, Raptors y Lakers, además de la selección española.

Kameron Taylor. Habitualmente, a Marc Gasol no se le hace esperar. Pero siempre existen excepciones. "Cuando me escribió en verano para decirme que quería que viniera a Girona pensaba que me estaban bromeando. No podía ser que Marc Gasol tuviera mi número, en modo alguno, así que lo ignoré. Luego cuando me llamó mi agente abucheándome para que hiciera el favor de contestar a Marc Gasol me volví loco. Entonces, tuvo mi respuesta en menos de un minuto", afirmaba Kameron Taylor en una entrevista en Diari de Girona realizada hace unas semanas.

El escolta estadounidense está firmando una temporada extraordinaria y en las últimas semanas todavía ha dado un paso adelante más: se ha colocado quinto en la clasificación de máximos anotadores de la ACB y es tercero en recuperaciones. Y de eso, Fontajau se beneficia.

Desde el primer día, el entrenador Aíto García Reneses ha insistido en que para que el equipo crezca, todos sus integrantes deben ir mejorando individualmente. Posiblemente, Taylor es uno de los que más destaca en este aspecto, pese a caer de pie desde el principio.

Eléctrico, espontáneo y con una personalidad bien marcada, el estadounidense presenta unos números envidiables, situándose entre los mejores de la Liga en distintos aspectos. Sobre todo, gracias a las actuaciones de las últimas jornadas, en las que el Bàsquet Girona ha dejado las posiciones peligrosas para adquirir una almohada tranquilizadora: es decimotercer con siete victorias y doce derrotas. A. Couce / JORDI BOFILL