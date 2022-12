Marc Márquez apadrina un proyecto para mejorar la salud oftalmológica en Haití

Barcelona. Un pescador de Haití que no podía salir a faenar por unas cataratas ha vuelto a recuperar su vida gracias a un proyecto del Hospital Clínic de Barcelona apadrinado por el piloto de MotoGP Marc Márquez y que está transformando la salud oftalmológica en uno de los país más pobres del mundo.

En Haití, el 60 % de los habitantes están por debajo del umbral de la pobreza y solo hay 30 oftalmólogos –los mismos que cada año tiene Cataluña como nuevos residentes de oftalmología– para 12 millones de habitantes y con aproximadamente 100.000 haitianos que sufren ceguera.

En este contexto, Márquez participó este lunes en la presentación del proyecto Learn for Sight, junto con el director del Clínic, Josep M. Campistol, el director del Instituto Clínic de Oftalmología, Alfredo Adán, y el responsable del proyecto, Jorge Peraza. Ha aportado de momento 100.000 euros para este proyecto, explicó suparticular sensibilidad hacia las enfermedades de la vista, por los problemas que sufrió de diplopia (visión doble), de los que aseguró que ya está recuperado.

“Cuando tenía diplopia no solo no podía correr en competición, es que no era autónomo, porque tampoco me podía desplazar en coche y dependía de los otros; tampoco podía leer con los dos ojos abiertos”, relató Márquez. EFE