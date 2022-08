Marc Márquez, sobre su regreso: “Soy optimista, me voy sintiendo mejor”

Madrid. El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) sigue progresando en su recuperación tras la operación a la que fue sometido en el húmero derecho –hace diez semanas– y explicó que el hueso está “cicatrizando correctamente y esa es la mejor noticia de todas”. “Paso a paso me voy sintiendo mejor y el hueso está cicatrizando correctamente, que es la mejor noticia de todas. Seguimos en modo de rehabilitación; estoy trabajando muy duro en el aspecto cardiovascular para intentar estar intentar estar listo”, manifestó el ilerdense en declaraciones ofrecidas por su equipo. “A finales de agosto tengo otra revisión médica y a partir de ahí podremos dar un paso más con la rehabilitación y empezar realmente a apretar y a desarrollar los músculos. Algunos días son mejores que otros, pero todo esto forma parte del viaje. Soy optimista, pero no quiero hablar demasiado de los plazos hasta que tengamos esta revisión; no es el momento de forzar”, subrayó. EP