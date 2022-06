Marco Asensio: “Decidiré sobre mi futuro tras los partidos de la selección”

Ginebra. El internacional español Marco Asensio aseguró que está “buscando continuidad”, no solo por unos meses como ha tenido esta temporada con el Real Madrid, en los que defendió aportó un nivel “bueno”, y a la conclusión de los partidos con la selección española el 12 de junio, decidirá su futuro con el club con el que le queda un año de contrato. “Estoy buscando regularidad, la quiero para los próximos años porque para mí esa confianza es importante”, demandó en rueda de prensa en Ginebra desde la ciudad deportiva del Servette donde se concentró la selección española.

Este año con Carlo Ancelotti de vuelta en el banquillo del Madrid Asensio ha ganado la liga española y Liga de Campeones y ha disputado 24 partidos en los que ha anotado 15 goles: “Este año la he tenido un buen tramo de la temporada y el nivel ha sido bueno. Es lo que busco no solo para unos meses, para toda la temporada”, añadió.

MUNDIAL DE CATAR. Asensio admitió que aún no ha tratado su situación con el club ni ha trasladado su deseo. Lo hará la próxima semana, cuando hayan pasado los partidos de la selección española, que se medirá el jueves a Suiza y el domingo a la República Checa. “Creo que es posible tener regularidad en el Real Madrid. Ahora mismo estoy centrado en la selección, cuando acabe se hablarán las cosas de mi futuro. Me queda un año de contrato y al final de esta concentración hablaremos”, desveló. El jugador balear mantiene la puerta abierta a su salida del Madrid. Con el mundial de Catar en el punto de mira, afirmó que todavía contempla tres escenarios.

LA DECISIÓN. “Puedo irme, renovar o quedarme en el Madrid y cumplir mi último año de contrato”, dijo el atacante, quien indicó que de momento sólo piensa “en la selección”. Lo que no influirá a Asensio en su decisión es que sea año de Mundial, que se disputará en Catar en noviembre y diciembre, porque piensa que el seleccionador Luis Enrique Martínez valora más lo que ve de cerca en cada concentración. “Todo puede influir, pero no sé si esa decisión tendrá que ver con que el seleccionador me llame o no si tengo regularidad. Ha demostrado que es muy importante lo que hagas en la selección, en el día a día y en los partidos. En lo que se fija es en eso al final”, sentenció.

SUIZA. La selección española ha trabajado esta semana la puntería de cara puerta y la velocidad en la circulación de balón, con el foco puesto en el tercer encuentro de la Liga de Naciones, ante Suiza, mañana a las 21.00 en Estadio de Ginebra. Luis Enrique tiene claro lo que le falta a esta selección: acierto en el gol y una posesión fluida. Así lo confirmó en rueda de prensa después de su segundo empate consecutivo en la fase de grupos ante la República Checa. En cuanto a Suiza, ha perdido los dos partidos que ha disputado en esta edición de la Liga de Naciones, 2-1 frente a la República Checa y 0-4 ante Portugal. El último encuentro entre España y Suiza, en los cuartos de la pasada Eurocopa, se decidió en los penaltis.