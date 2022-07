Marcus Paige, nuevo jugador del Obra: “Moncho ya me explicó su filosofía”

“Decidí fichar por este club porque pensé que era la mejor oportunidad para mí de tener un papel importante en un equipo que quiere ser competitivo en una de las mejores ligas del mundo. Estoy muy ilusionado”. Así resume el escolta estadounidense Marcus Paige (28 años, 1,83 metros) su decisión de fichar por el Monbus Obradoiro. Procede del Orleans francés, donde la pasada temporada promedió 9.9 puntos (51.6% en tiros de dos, 42.3 % en triples y 86 % en libres), 3.4 asistencias, 1.1 recuperaciones y 1.4 pérdidas en 30.1 minutos (27 partidos). “Me he enfrentado a algunos equipos de la Liga ACB en competición europea, pero participar ahora en ella, donde cada semana hay partidos importantes, es algo que espero con muchas ganas”, afirma el jugador de Cedar Rapids (Iowa).

En sus primeras declaraciones como obradoirista, incide en qué le gustaría ayudar al conjunto de Moncho Fernández: “Quiero ser capaz de ayudar al equipo con mi tiro de tres puntos. Además, tengo experiencia jugando tanto de escolta como de base, dependiendo de lo que necesite el equipo. Me gusta jugar un baloncesto en equipo y siempre intentaré hacer lo que mejor sirva al equipo para conseguir la victoria”.

Asimismo, explica que habló con Henry Ellenson antes de firmar por una temporada por el Obra: “Me dijo grandes cosas sobre el club y la ciudad. Me muero de ganas de estar ahí y descubrirlo yo mismo”. Además, añade que también mantuvo una conversación con el entrenador del equipo santiagués. “Moncho me explicó su filosofía y cómo a él le gusta que jueguen sus equipos y cómo podría encajar en sus sistemas, especialmente en la utilización de bloqueos indirectos y el movimiento sin balón con el juego de pick&roll”, comenta.

Elegido en el puesto 55 en el draft de la NBA de 2016, después de destacar con la Universidad de North Carolina (Equipo Ideal ACC’2016), Marcus Paige dio el salto al baloncesto europeo en 2018 tras firmar con el KK Partizan del Belgrado, con el que compitió en la Adriatic League y en la Eurocup. Previamente, se estrenó en el baloncesto profesional en Estados Unidos (dos temporadas en la G League).

Por último, señala que aguarda con expectación la experiencia de vivir un partido en la Caldeira, algo totalmente nueva para el escolta estadounidense. “He oído hablar mucho sobre el increíble apoyo de la afición al equipo, pero no he visto ningún vídeo todavía. Me encanta que la gente apoye tanto al equipo de su ciudad, así que ojalá podamos hacerles vivir una gran temporada”, concluye.

JEREMIAH HILL FICHA POR EL BETIS. Por otra parte, en el mercado de fichajes, el base estadounidense Jeremiah Hill ha firmado por el Coosur Betis, a expensas del reconocimiento médico, hasta junio de 2023, informó este viernes el club bético. Hill, de 26 años y 1,88 metros de estatura, llega procedente del Gravelines francés, equipo que participa en la LNB, al que llegó a mitad del curso pasado y en el que promedió 24 minutos, 10,8 puntos, 4,1 asistencias y 10,2 de valoración en 13 partidos.