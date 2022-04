Mario: “No me pongo a pensar dónde es el partido o la categoría”

Fue uno de los protagonistas de un partido especial, en el que el Compostela mejoró su imagen y rozó la victoria ante el Adarve con la punta de los dedos, pero un gol de cabeza en la prolongación le dejó sin el premio del triunfo frente al líder. Se estrenó con el primer equipo. Mario Constenla, nacido en Soutelo de Montes-Forcarei (Pontevedra), que subió desde el filial para ocupar la posición de mediocentro y así suplir a un tocado Antas. Su presencia fue la gran sorpresa en el once inicial que decidió poner Rodri Veiga en el Vicente del Bosque.

“Tocó de esa manera, fuera de casa y contra el líder. Así me vino la posibilidad y así la encaré”, apunta el jugador con naturalidad tras su estreno en la Segunda RFEF.

No precisó de instrucciones específicas, porque asumió que iba a disputar “un partido de fútbol más”.

“No me pongo a pensar dónde es el partido ni en qué categoría se juega”, añadió el centrocampista de la SD, que aseguró que no estuvo “nervioso”, pero sí “pendiente y observador de todo lo que estaba pasando”.

También fue protagonista en una acción negativa, la que posibilitó el empate a uno del Adarve en el minuto 25.

“El gol no me afectó. No había tiempo para lamentarme. Había que levantar la cabeza”, explica Mario con un aplomo impropio de sus 19 años y de su condición de debutante en el primer equipo del Compostela. “Son gajes del oficio”, añadió.

En la segunda mitad buscó combinar por dentro. Reconoció que se sintió más cómodo: “Tuve más contacto con el balón y pude jugar hacia delante. Es lo que me mandó el míster, hacer mi juego, lo que venía haciendo con el filial, y salió bien”.

El mediocentro de la SD, que ha disputado 22 partidos en esta temporada con la camiseta del Sigüeiro, reconoció estar centrado en la temporada del equipo filial, que está disputando la fase de ascenso a Tercera y con el que espera cerrar una buena campaña, aunque se mostró “disponible” si Rodri Veiga necesita de su aportación.

Es consciente de que su participación estará directamente relacionada con los problemas que pueda tener el Compostela en el centro del campo. Admirador del juego de Sergio Busquets, ve en Antas a “un gran referente dentro de la plantilla”. Su juventud, no obstante, le permite recibir consejos, no solo del centrocampista de Monterroso sino de toda la plantilla.

Quedará en su memoria durante toda la vida el domingo 3 de abril de 2022, y el empate a dos tantos en el campo del Adarve. Un encuentro en el que acabó “jodido, como toda la plantilla” del conjunto santiagués por cómo el líder consiguió igualar el choque durante la prolongación, “pero contento por la imagen que dio el equipo”.

compaginar sus estudios. Pendiente de próximas convocatorias, Mario, que llegó a la SD procedente del Pontevedra cuando aún era juvenil para compaginar sus estudios, en Santiago, conoce el camino y la receta para que Rodri Veiga decida volver a llamarle para jugar en Segunda RFEF.

“Tengo que seguir trabajando. Estos momentos llegan si la labor es buena”.