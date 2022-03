Marlon Velasco: “Estamos ante una ocasión histórica”

Sumando un punto el próximo sábado, en casa ante el Leganés, el Noia Portus Apostoli habrá logrado sellar el ascenso a la Primera División, situación que para el entrenador, Marlon Velasco, supone “una oportunidad histórica”.

“Nunca habíamos estado a un solo partido y dependiendo exclusivamente de nosotros mismos para ascender”, señaló el técnico barcelonés.

No ha notado una especial presión ante la cercanía de poder conseguir el objetivo.

De hecho, Velasco apuntó que notó más ansiedad en la previa de los encuentros ante Peñíscola y BeSoccer UMA Antequera.

“Eran partidos importantes, como todos, pero determinantes para nuestro objetivo”, explicó. En cambio, ahora el colchón le permitiría fallar: “Quedan 18 puntos y nos hace falta solo uno. Si tú no lo consigues, puede suceder que Peñíscola no los sume todos. Aún no ha sido capaz, en esta temporada, de ganar seis partidos seguidos. Solo lo hemos conseguido nosotros”.

Por eso, señaló Velasco, las ganas de lograr el ascenso esta semana es lo que más pesa: “La única presión que tenemos es la de conseguirlo ya, porque es en casa, con nuestra gente y todo el mundo lo está esperando”.

“Si no lo hacemos, sería como el centenariazo del Deportivo en Madrid. El miedo que tienes es si es el momento de la verdad o del gatillazo”, ironizó. Para el preparador catalán, esta es “una semana más” en la que no vive nada “diferente o especial”.

“Una semana de trabajo tipo en la que preparo el partido en función del rival”, añade Marlon Velasco, que apunta que ve cómo sus pupilos buscan abstraerse de las ganas de ascenso que se viven en la localidad.

“No veo euforia desmedida en el equipo. En el entorno no lo sé porque no estoy en él”.

“Voy de casa al pabellón y luego del pabellón a casa. Es una semana normal y corriente”, apunta sincero el preparador del cuadro noiés.

Para el técnico del intratable líder de Segunda División, a medida que el venidero encuentro se acerque, entiende que notará mayor ruido: “No sé si habrá algún preparativo, pero trato de darle la máxima normalidad”.

Sí rescató Marlon Velasco el mérito de tener la posibilidad de ganar por dos veces seguidas la liga regular y con holgura, a pesar de las modificaciones en la plantilla.

“Hay que tener en cuenta que solo siguen cinco jugadores de la temporada pasa. Hemos cambiado el 75 % del equipo y podemos repetir posición”, apuntó el preparador barcelonés.

“Hay otras plantillas de nivel en la categoría, incluso superior a la nuestra”, remarca el entrenador de la escuadra noiesa, que comparó su equipo con “Peñíscola o UMA Antequera, que vienen de Primera División y mantienen más del 50 % de jugadores”. Por eso, para Marlon Velasco, en caso de alcanzar el ansiado ascenso, tendrá “más mérito lo de esta temporada que lo de la anterior”.

abstraerse de la trascendencia DEL CHOQUE El técnico del Noia Portus Apostoli insiste en abstraerse de la trascendencia del choque y señala desconocer si hay planes previsto para festejar el ascenso, en caso de conseguirlo: “No he pensado qué pasará después, ni quiero preguntar. Imagino que club y afición tendrán algo preparado, porque está a las puertas”.

“Me encantaría que lo pudiésemos conseguir esta semana, sobre todo para celebrarlo en casa, con nuestra gente, y no retrasarlo una semana mas y que sea fuera”, apunta Velasco, que desde que llegó, cuatro años atrás, con el equipo en puestos de descenso, no se imaginó poder vivir este exitoso presente: “Nunca pensé que podíamos ser dos veces primeros en liga regular. Queríamos crecer y llevar al club hacia otros cotas en la categoría”, concluye el entrenador del Noia Portus Apostoli.