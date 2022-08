Márquez, a la espera y “contento” de estar en Austria

MOTOCICLISMO. El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ocho veces campeón del mundo de motociclismo, ha acudido a la cita de Austria aunque no como piloto sino como espectador y para “trabajar” con el equipo para el futuro.

“Contento de estar aquí, lógicamente, me encuentro bien, no voy a negar que me encuentro bien, pero evidentemente me encuentro en una situación de recuperación, de molestias, un día mejor, otro día peor, pero la semana que viene tengo un chequeo importante, un TAC, que es el que va determinar si el hueso está completamente recuperado o tengo que esperar”, comentó Márquez.

“Será ahí cuando se verá o me dirán -añadió-, pues sigo a rajatabla todo lo que me dicen los médicos, por la cuenta que me trae, cuando podré empezar a incrementar el trabajo en el gimnasio, pues a nivel de ‘cardio’ estoy muy bien pero sí que en lo que a gimnasio se refiere no estoy haciendo prácticamente nada con pesos fuertes y estoy esperando ese chequeo para intensificar la recuperación y tener unas fechas más exactas de cuando puedo volver o no”, reconoce Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda reconoce que su peor momento fue cuando tuvo que tomar la decisión de volver a pasar por el quirófano pues “psicológicamente, el momento de Le Mans y Mugello, el momento de decidir operarme de nuevo e incluso ahora estoy muy contento porque todo está bien, pero siempre queda la incertidumbre de qué pasará cuando me vuelva a subir a una moto, cuando vuelva a hacer fuerza de verdad”, subrayó esperanzado el gran piloto español. AGENCIAS