Más lío: se vuelve a aplazar por covid el Lincoln-Prishtina

Lincoln-Prishtina, o la historia del partido interminable. O el partido injugable. Lo cierto es que, tras el aplazamiento del choque, correspondiente a la fase preliminar de la Liga Europa, el pasado martes, al haber dado ocho jugadores positivo en los test de coronavirus, y el regreso de la expedición del Prishtina desde Gibraltar a su país, Kosovo, pues toda la plantilla debía guardar cuarentena, todo indicaba que el partido, que se fijó nuevamente para ayer a las seis de la tarde, no se llegaría a jugar.

Pero la noticia saltó ayer por la tarde: el partido había sido suspendido de nuevo, al detectarse otros ocho casos de covid-19 en los test realiazados a los jugadores, unos 18 (la UEFa, al parecer, permitió al Prishtina invitar a jugadores de otros equipos de su país), con los que el equipo llegó el viernes al Peñón.

Aunque a partir de este punto, las informaciones son confusas. Desde el Lincoln gibraltareño, que ha preparado durante el último mes el técnico gallego Chus Baleato, se defiende que no hay más, que el partido se suspendió por los positivos. Desde el Prishtina, sin embargo, se aduce que hubo presiones para que no se jugase por parte del Gobierno gibraltareño, del que partió la decisión de no jugar, frente a la que mantenía la UEFA, que por esta razón podría descalificar... ¡al Lincoln!

TESTIGO DIRECTO. Desde Gibraltar, Chus Baleato contó así para EL CORREO GALLEGO cómo vivió todo: “Nuestro equipo, tras haber dado todos negativo en el test de coronavirus del viernes, se presentó a jugar en el Victoria Stadium, pero el Prishtina no llegó. Nosotros, en todo caso, hicimos todo como si se hubiera jugado el partido, como nos explicó la UEFA: nos vestimos, salimos a calentar la media hora preceptiva, a los jugadores les miraron las botas... y hasta no nos pudimos ir del campo hasta pasadas las dos horas del partido”.

“También, dos jugadores, por sorteo, tuvieron que pasar control antidoping, se nos pidió documentación... Gente del Lincoln nos explicó que ocho jugadores del Prishtina habían dado positivo en el test, pero no tenemos más información. La sensación que tenemos es que estamos clasificados, o descalificado el Prishtina, pero esa sensación ya la teníamos la otra vez”.

La UEFA debe decidir ahora si fija otra fecha o dael pase al Lincoln, que se mediría en la siguiente ronda al Unión de Luxemburgo, el martes.