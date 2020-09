Mascarilla en los gimnasios: “Es la estocada final al toro”

No existe el riesgo cero. Eso lo hemos aprendido todos... algunos de la peor forma posible. Es indispensable tomar medidas, acatar la normas, aceptar los protocolos y minimizar los peligros. De estos somos también la mayoría conscientes. Pero lo que no se puede es caer en la incoherencia.

Así lo entienden muchos de los responsables de los clubes, los entrenadores, los propios deportistas, y así lo reclama también Luis Pernas, fundador y CEO de la cadena de gimnasios low cost, Evofit, así como del centro deportivo premium, Wonder Company: “Hay que aplicar el sentido común. El tema de las mascarillas es como ponerle la mano en la boca a una persona para que no respire”.

Y es que el empresario considera que la decisión del comité clínico de la Xunta que acordó este miércoles ampliar el uso obligatorio de mascarilla en centros deportivos cerrados a toda Galicia supondrá “darle la estocada final al toro”. “Es todo tan absurdo...”, lamenta el propietario de la cadena más grande del norte de España de gimnasios privados (no ligados a fondos de inversión). El propio Pernas creó junto a otros empresarios en pleno confinamiento la Unión de Centros Deportivos de España -“Para dar respuesta a todos estos problemas, para que no seamos vistos solo como ocio sino como salud”- avalado por su conocimiento del sector también desde su faceta de deportista internacional tanto en el ciclismo, las artes marciales y como campeón mundial de culturismo y Míster Universo.

“En junio se nos limitó el aforo, lo que entendimos perfectamente, y eso ya nos supuso una caída a nivel nacional de una media del 50 % en número de socios en los gimnasios, provocando que muchos de ellos ya se vieron obligados a cerrar mientras los demás vamos subsistiendo”, detalla y añade: “Yo sigo abriendo instalaciones, desde junio tenemos tres nuevas, pero la situación es muy complicada y por parte de los políticos les pedimos solo que nos faciliten un poco el tema pues también estamos dando empleo a mucha gente”. En su caso son casi cien familias a las que desde el primer día se les levantó el ERTE y que dependen del día a día de unos centros que insiste en que siempre han cumplido de forma escrupulosa los protocolos, pero que asume que se verán seriamente perjudicados por la obligatoriedad del uso de mascarillas.

“Todo vino a raíz del contagio de una instalación en Santiago, la del Multiusos Fontes do Sar, pero no sé que medidas estaba adoptando esa instalación pública. En nuestro caso, desde el 3 de marzo, antes de que se decretase incluso el cierre a causa de la pandemia, estábamos tomando ya la temperatura a todos los usuarios”, afirma el propietario también de varios centros de pádel, piscinas y spas. “Además tenemos el aforo reducido. Por ley está fijado en un 75 % y nosotros lo llevamos al 50 % para que no hubiese aglomeraciones”, explica al tiempo que señala la utilización de una aplicación que permite controlar a los usuarios desde casa la disponibilidad de las actividades o de las salas. “Pero la gente no se contagia en los gimnasios, se contagia en el exterior, en las reuniones de grupo, en el ocio... y de poco nos vale un aforo limitado y controlarlo todo tanto si en el exterior la gente hace lo que quiere”, apunta con vehemencia.

Todos en el mismo saco. Para Luis Pernas hay aspectos que se están olvidando y otros se están mezclando sin ningún tipo de criterio. El primer caso de contagio en un gimnasio en Galicia se produjo los últimos días de julio en Arteixo, vinculados a un usuario que practicaba jiu jitsu y era portero de una discoteca en Oleiros. El segundo foco fue hace apenas dos semanas en Santiago, con más de 30 positivos. A partir de ahí se decretó la obligatoriedad del uso de mascarilla en el gimnasio en las zonas con mayores restricciones en ese momento como fueron Lugo, A Coruña, Santiago y Ourense, pero desde esta semana ya abarca a toda la Comunidad Autónoma.

“Entiendo que hay actividades, como las artes marciales de contacto que también tenemos en nuestros gimnasios, que no estamos dando porque hay un contacto directo con las personas, pero nos meten a todos en el mismo saco”, se queja el naronés. “Otras como Pilates sí se pueden llevar a cabo con la mascarilla aunque sea incómodo, pero el spinning o el crossfit, por ejemplo, requieren de un entrenamiento intenso que lo hace inviable”, subraya el empresario. “A todos los trabajadores les dije que bajasen el nivel, con periodos de descanso más largos y los formé en entrenamiento de hipoxia (con el objetivo principal de mejorar el transporte de oxígeno) para que la gente pudiese entrenar de forma segura con mascarilla y no hubiese mareos ni nada, pero aún así al cliente habitual le resulta muy incómodo”, aduce.

“Tienen que entender que el deporte no es ocio sino salud, el deporte es la mejor medicina preventiva que existe y no decimos no al uso de la obligatorio de la mascarilla, si no que se circunscriba a cuando no se pueda mantener al distancia de seguridad. Somos los primeros interesados en entrenar de forma segura y que la gente no se vaya. Sí podemos controlar a nuestros usuarios porque no vienen a hacer botellones, vienen a cuidarse”, reclama Pernas.