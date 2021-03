Matchapp, patrocinador tres tempadas da RFGF

OFICIAL A Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) formalizou un acordo de patrocinio con Matchapp, a app líder do fútbol real. A marca dá un novo paso no seu obxectivo de promocionar e difundir os valores do fútbol base, neste caso en Galicia e durante as seguintes tres tempadas. Miguel Arnalot, socio fundador da app, destacou que “Matchapp comparte coa RFGF os seus valores de responsabilidade, igualdade, deportividade e respecto. Son os valores do fútbol real”.

Grazas a este patrocinio os amantes do fútbol galego poderán gozar de toda a información das súas competicións e equipos favoritos a golpe de clic. Rafael Louzán, presidente da RFGF, destacou a importancia deste acordo por ser “un apoio centrado nos cimentos do fútbol galego resultando unha ferramenta fundamental no fútbol base”, destacando tamén que “dá continuidade á aposta da Federación polas novas tecnoloxías e as aplicacións dixitais”. ECG