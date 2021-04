La calculadora del Compos en las últimas jornadas

Cuando todavía está reciente la última jornada de la primera fase, en la que el Compostela manejaba la posibilidad de alcanzar uno de los tres primeros puestos si se cumplía una carambola, la SD tendrá que volver a sacar la calculadora en los últimos partidos para calibrar sus opciones de alcanzar una plaza en la próxima Primera RFEF. Ganar sus tres encuentros es prácticamente imprescindible, el primero de ellos en Soria, a lo que deberán acompañar terceros resultados.

El penalti señalado por el colegiado cántabro Iglesias Gutiérrez en la última jugada del Compostela-Langreo condenó casi por completo las opciones del club blanquiazul de seguir soñando con la Primera RFEF. El cuadro de Yago Iglesias se quedó tocado, pero no hundido. Porque aún hay posibilidades. Lo primero será intentar vencer los tres partidos que restan, frente a Numancia, Marino y Langreo, y esperar que estos equipos, especialmente los asturianos, se conviertan en los mejores aliados, restando puntos al Deportivo y al Racing de Ferrol.

La primera condición para que el Compostela siga con vida después de la visita a Los Pajaritos pasa por conseguir una victoria frente al Numancia, pues un empate dejaría las probabilidades de ascenso a la altura de un milagro.

Además de ganar en feudo soriano y de procurar hacer lo propio contra el Marino, una semana más tarde en San Lázaro, y a continuación ante el Langreo en el Nuevo Ganzábal, el Compostela necesita que el Racing de Ferrol no consiga más de dos puntos en los tres últimos choques o que el Deportivo no pase de un empate de aquí al final. Esta sería la única forma de llegar a alcanzar a uno de los dos primeros clasificados, siempre dependiendo de terceros, pues la naturaleza de este sistema de competición impide que el Compostela pueda restarles puntos directamente a los otros dos equipos gallegos, al no volver a enfrentarse a ellos.

El Compostela necesitará, por tanto, un favor del Numancia y de los conjuntos asturianos. Siempre partiendo de una victoria blanquiazul en Los Pajaritos, el colectivo de Yago Iglesias necesitaría que el Numancia no gane los dos partidos que le quedarán después, contra Racing y Dépor, pero que tampoco pierda los dos, porque si eso ocurre tanto racinguistas como deportivistas ya serían inalcanzables para el Compostela.

Para que Dépor y Racing no se escapen definitivamente en la clasificación el Compos necesita que el Langreo y el Marino no pierdan con el Dépor o con el Racing, o con ninguno de los dos, siempre atendiendo a que coruñeses o ferrolanos no sumen más de uno y dos puntos, respectivamente, y en función del resultado del Numancia ante estos dos equipos.