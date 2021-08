Matías Vesprini está otra vez en la órbita del Compos

Hace un año, por estas fechas, el Compostela buscaba completar su plantilla con un defensa central zurdo que, llegado el caso, también pudiera actuar de lateral izquierdo. Surgió entonces con fuerza el nombre de Matías Vesprini, que apuraba sus opciones de jugar en el primer equipo del Lugo: un central o lateral izquierdo joven (20 años), nacido en Argentina pero criado en Galicia. Tras días de espera, el CD Lugo y la SD Compostela cerrarron totalmente la cesión del jugador.

Después, lo cierto es que Matías no tuvo excesivas oportunidades de lucir las buenas condiciones de las que hablaban los informes; las que sí exhibió en los partidos que la temporada anterior había disputado con el Polvorín contra el Compos: esos encuentros llamaron la atención del cuerpo técnico blanquiazul.

Durante la temporada, más corta de lo habitual por la COVID, el aficionado del Compostela se acostumbró a ver en el centro de la zaga del equipo a una dupla que le aportaba totales garantías: David Soto y Álvaro Casas. Sin lesiones ni bajas formas, sin sanciones, sin casi cambios de dibujo para jugar con tres centrales, se hizo muy difícil encontrar un hueco por ahí para colarse en el once. Y en la lateral izquierdo, más de lo mismo: Jimmy un fenómeno.

Matías Vesprini sólo pudo jugar siete partidos, seis de ellos de titular, cuatro completos. 523 minutos en total. Dos tarjetas amarillas. Cuando jugó, Matías respondió: ahí queda su excelente duelo en Pasarón, sin apenas rodaje, para ayudar a que el Compos dejara su puerta a cero y le ganara al Pontevedra, 0-1: un triunfo para soñar con el gran éxito, la 1ª RFEF.

Y cuando no jugó, Matías Vesprini cerró la boca, no protestó y se limitó a hacer loq ue muchos profesionales no hacen: entrenarse siempre muy bien, estar preparado para cuando llegase la ocasión. Su comportamiento no cambió cuando vio que pasaban las jornadas y la ocasión de jugar no aparecía.

ACOPLADO. También se integró muy bien en la plantilla, donde hizo buenas amistades y fue uno más dentro del excelente ambiente general. Una buena persona más dentro de un grupo que destacó por su calidad humana.

Todo eso queda en el expediente de los jugadores, suele contar para el futuro. El caso es que un año después, o apenas unos meses después de terminar la anterior temporada, como se vea, la SD Compostela (su director deportivo, Manuel Castiñeiras, y su primer entrenador, Rodri Veiga) ha reconocido que si aparece un defensa central “bueno, bonito y barato” para completar su plantilla, no lo rechazaría. Y si no aparece nada así, daría la plantilla 2021-22 por cerrada.

PERFIL. Matías Jesús Vesprini, ahora ya con 21 años, cumple las condiciones. Que es bueno, la SD ya lo comprobó la temporada pasada. Que es bonito... bueno, para gustos. Y barato... eso dependerá de las condiciones para la cesión del jugador que imponga de nuevo el CD Lugo.

Lo que ha trascendido, lo que le ha llegado a la SD Compostela, es que Matías Vesprini, de la misma forma que sucediera el curso pasado, lo tiene bastante complicado para integrar el primer plantel del Lugo. Para jugar en Segunda, vaya. Y así las cosas, el interés del club lucense y sobre todo del jugador (la otra opción es que jugase en el Polvorín, en Tercera) es salir de nuevo cedido. A buen seguro, Santiago y el Compostela es un destino que recorrería encantado el defensa central o lateral.

Desde el Compos no se esconde que la opción del regreso de Matías Jesús Vesprini está sobre la mesa, aunque “nada más. Es una posibilidad, es cierto, y es un jugador que nos puede venir bien. Pero no se ha avanzado nada ni se ha negociado nada con el Lugo. Habría que verlo todo, cómo son las cosas. Nosotros tenemos un condicionante económico que no nos podemos saltar”, fue la explicación que salió ayer desde la SD.

La de Vesprini, lógicamente, no es la única opción. En la recta final del mercado cada vez serán más dichas oportunidades de fichaje de otros jugadores. La economía manda. Pero la evidencia es que el regreso a Santiago de Matías Vesprini es una opción.