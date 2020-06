“Me beneficia el aplazamiento porque yo llevaba cuatro años sin parar nada”

¿Todavía sigue trabajando en casa o ya ha podido reanudar los entrenamientos diarios?

No podemos hacer lucha, en principio, mínimo hasta septiembre, por evitar el contacto. Con eso, solo puedo hacer preparación física, por eso decidimos que siguiera en casa por seguridad, para evitar riesgos. Solicité poder ir al CGTD a partir de esta semana dos días a la semana, para poder hacer una pequeña parte de lucha en el tapiz. Pero en principio estoy entrenando todos los días en casa porque el CGTD me dejó material: una bici, varias pesas, barras olímpicas... más o menos en casa consigo mantenerme bien.

¿Qué es lo que más se resiente entrenándose en casa?

Yo lo que más echo de menos es no poder tirar a alguien al suelo. Yo hago lucha, y ahora mismo siento como si hiciera crossfit o como si me fuera a apuntar a un concurso de flexiones o algo así. Antes entrenaba físico por la mañana, y por la tarde, lucha. Eran dos horas de lucha que ahora no tengo, con lo que siento como si me quitaran lo que yo hago. Y aunque a mí la preparación física es una parte que me gusta bastante, no es algo que se me haga horrible, la otra parte la echo mucho en falta.

Otra consecuencia de la pandemia del coronavirus ha sido el aplazamiento de los Juegos a 2021. ¿Le beneficia ese año extra?

A mí incluso me beneficia, porque íbamos a ir justos al Preolímpico, no habíamos tenido mucho tiempo de prepararlo entre una cosa y otra, entre el Campeonato de Europa y el Preolímpico. A mí me beneficia porque yo llevaba cuatro años sin parar nada, igual solo una semana al año. Mi calendario no me lo permitía, porque al ser sub-23 tenía competiciones de esta categoría y también absolutas. Se me juntaba todo. Mi entrenador dijo: “Qué bien nos vino este parón para que tú descanses algo, para que cojas algo de peso...”. En la categoría era una de las más pequeñas, y en ese sentido me vino bien. Lo malo es no poder hacer lucha, pero en cuanto se pueda entrenar en pareja ya empezaremos a prepararnos a tope para los clasificatorios.

El mayor hándicap va a ser la ausencia de competiciones, no poder entrenarse en condiciones...

En principio el 30 de este mes nos dice la Federación Internacional cuál va a ser el calendario, pero es que ahora estamos entrenando sin la motivación extra de saber cuál es la próxima competición, no tienes ni idea. Es un poco complicado en ese sentido. Ya me relajé y me hice un poco a la idea en cuanto a concienciarme de que hasta septiembre no voy a poder hacer lucha. Tengo la esperanza de que la Federación Española haga una concentración con el equipo nacional, al menos, que nos hagan test y pueda hacer algo antes.

Precisamente las concentraciones o incluso traer sparrings para entrenar va a ser complicado.

Claro, está todo muy complicado. Yo tengo la esperanza de que la Federación Española nos junte a todos, nos hagan test y nos concentren un mes, como los de boxeo, que ahora están en Sierra Nevada. Si hacen eso, genial. Y si no, hay que tener paciencia y aprovechar para mejorar esas partes para las que no solemos tener tanto tiempo.

A ustedes toda la crisis del coronavirus les explotó en plena concentración previa al Preolímpico, en marzo en Budapest.

Estábamos allí y empezó a ponerse todo feísimo en Italia. Nosotros no sabíamos si quedarnos para competir en el Preolímpico, porque era una semana después, o volver. Pero ya cancelaron el Preolímpico y nos volvimos. En el aeropuerto estaban cancelados todos los vuelos a Italia, ahí ya dijimos “¡hay que irse para España ya!”.

Con esta nueva realidad, ¿su mente está más puesta en Tokio que en París?

No sé muy bien qué decir. Por un lado, siempre he tenido la vista puesta en Tokio, porque son los próximos Juegos, pero sí tenía muy claro en mi cabeza que si no conseguía clasificarme no sucedía nada. Considero que soy joven, en la lucha, sobre todo siendo en España, que no hay mucha tradición en este deporte. Voy a ir a por Tokio todo lo que pueda, pero tengo más en mi mente París 2024 porque considero que ya habré madurado físicamente como para poder afrontarlo mejor.

Echando la vista a su última temporada, vivió su debut en un Mundial absoluto, en el que además fue la única española capaz de ganar un combate. Escuchándola hablar aseguraría que se quedó con ganas de más.

Mucha gente me decía que estaba muy bien haber ganado un combate en el Mundial. Y sí, yo estoy contenta de haber ganado un combate, estoy contenta de mi actitud y de cómo lo afronté, pero a mí me sabe a poco. Pensar que pude hacer mejor el segundo combate y que no fue así... No es que se me quede un mal sabor de boca, pero si eres deportista y eres ambicioso siempre quieres más.

Hace justo un año hablábamos en estas mismas páginas. Más allá del Mundial, ¿con qué se queda de todo este tiempo?

Me quedo con que a raíz del Gran Premio de España, que fue en julio, yo considero que di un salto muy grande a nivel de seguridad sobre el tapiz, mentalmente. Yo, muchas veces, no es que me asustase, pero siempre estás más nerviosa. Y en julio, en el Gran Premio de España, hice un combate contra la rusa y conseguí ganarle, cuando las rusas en teoría en lucha son las mejores. Psicológicamente me encontré genial luchando, y a partir de ahí supuso un cambio. Luego fui a más competiciones: en el Ranking Series gané un combate, en el Mundial también... Hacía tiempo que no iba a tantas competiciones y siempre volvía ganando al menos un combate. La verdad es que me encontraba genial psicológicamente, físicamente... es como que empecé a creérmelo.

¿Ya ha superado la asignatura pendiente de ser capaz de competir al nivel que se entrena?

No sé si al cien por cien, pero sí he dado un paso muy grande este año con respecto al anterior. Ya se parece mucho más lo que demuestro entrenando a lo que demuestro en la competición, así que estoy supercontenta. Poco a poco supongo que iré mejorándolo, pero en esa parte, comparado con el año pasado, estoy muy contenta.

Aunque el calendario está en el aire, ¿qué objetivos se dibujan este año en su horizonte?

Este es mi último año sub-23. El Europeo, ya nada, pero el Mundial sub-23 lo quieren mantener a final de año. Le pido al cielo que, ya que es mi último año como sub-23, por favor se mantenga y pueda competir en él. Mi reto es conseguir una medalla ahí, y ya en 2021 pensar en los clasificatorios, pero en 2020 la meta es una medalla en el Mundial sub-23.

El Campeonato de España, en Pontevedra, su ciudad, también estará marcado en rojo.

Estaba puesto en mayo, pero lo cambiaron a diciembre. Me hace ilusión que sea en casa, siempre tienes a la familia apoyando, pero lo veo más como algo secundario. No es que dé por hecho que vaya a ganar, pero no me preocupa tanto.