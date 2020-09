“Me centraré en seguir entrenando porque sé que voy por el buen camino”

Acaba de cerrar una temporada en la que no solo vencía por primera vez a Úrsula Ruiz, sino que lo hizo hasta en tres ocasiones, la última de ellas en el Campeonato de España, poniendo fin a doce años de reinado ininterrumpido de su contrincante. A la hora de hacer balance, ¿qué lectura saca?

Fue una temporada rara, no puedo valorarla como todas las demás porque hemos tenido una pandemia. Todos hemos seguido entrenando en la cuarentena pero no sabes si a unos les ha venido bien o a otros mal. Yo estuve entrenando como pude pero no puedo decir qué bien, este año por hacer algo en concreto he conseguido ganarle. Yo he seguido trabajando, ella también, pero si el trabajo sigue dando sus frutos después de varios años es lógico que yo empiece a destacar. Ella me saca once años, y es una gran atleta. Me espero muchos más duelos con ella, pero no veo fuera de lógica que este año yo haya destacado por encima en algunas competiciones, pero ella también me ganó en otras: en el Campeonato de España de pista cubierta y en el de Comunidades Autónomas. De cinco duelos que hemos tenido ella ganó dos y yo tres. El duelo está ahí, y básicamente es quién está mejor el día D y en la hora H.

¿Qué le dijo Úrsula una vez le cedió el testigo como campeona de España al aire libre?

Hay buen rollo, me dio la enhorabuena y nos dimos un abrazo pequeñito, porque no se puede. No me dijo nada más en ese momento, pero aunque ella hubiera querido ganar supongo que se alegra por lo que he conseguido y sabe que entreno muchísimo. Ella me ganó en Ourense y me alegré mucho por ella, aunque me hubiera gustado ganar a mí. Es una envidia sana.

Todas las competiciones tras el confinamiento están siguiendo estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios por coronavirus. ¿Se hace muy difícil competir de este modo?

Al principio era un poco raro pero ahora ya te vas acostumbrando. Lo de poner la mascarilla no me molesta. Nos la quitamos para lanzar y al acabar, entre tiro y tiro, nos la volvemos a poner. Estamos separadas dos metros las unas de las otra en nuestra silla. También nos desinfectan los artefactos. En algunas competiciones, si yo era la única que utilizaba mi bola, me dejaban tenerla bajo mi custodia y no se desinfectaba: yo lanzaba, yo la iba a buscar y yo me quedaba con ella hasta el próximo lanzamiento. La saliva que le echas a la bola, el magnesio o la tierra, lo que sea que le eches para que te agarre bien en la mano se mantiene intacta, a tu manera, como tú la quieres. Pero en el Campeonato de España, por ejemplo, en cada tiro se desinfecta. Eso es una cantidad de hidroalcohol que le quita hasta el alma, solo te queda el metal. Imagínate una pértiga o una jabalina, que le echas magnesio o lo que sea y lo vas generando a tu manera para que te agarre... La bola, al lanzarla contra el suelo, aunque la limpies siempre se queda esa tierra que al echarle saliva queda más pegajosa y te ayuda. Con el hidroalcohol es más complicado y es lo único que me causaba más fastidio.

Aunque terminó la temporada sin conseguir la marca que esperaba, después de no haber superado al aire libre los 17,21 metros lanzados en pista cubierta, por sus entrenamientos, por sus sensaciones, ¿cuánto cree que podría estar lanzando?

Hice un mes de agosto bastante bueno entrenando, medí varios días y sé que estoy por encimas de 17 y pico. Un buen día en competición podría haber alcanzado buenas marcas en 17 metros. Pero influye la inexperiencia en el giratorio, llegar a la competición, los nervios y no tener asentados en la técnica ciertos movimientos que en el lineal después de tantos años tengo más asentados. Al llegar a competición con los nervios se me va un poco lo que tengo que hacer y no consigo lanzar lo que tengo que lanzar, porque entrenando tengo marcas sobre 17, y en competición me ha salido 16.20, 16.36... La verdad es que no estoy muy contenta a nivel de marcas con como terminó la temporada. Pero teniendo en cuenta que tuvimos que estar parados tres meses y luego volver a empezar y a entrenar intensivamente después de todo lo que pasó, los resultados finalmente fueron bien y no me voy a martirizar, simplemente centrarme en corregir las cosas que me puedan fallar a nivel de competición en la próxima temporada, y seguir entrenando, porque sé que voy por el buen camino.

En este momento, ¿se encuentra ya asentada en la técnica giratoria o aún tiene dudas sobre si volver a lanzar lineal?

No tengo dudas. Es una conversación recurrente con mi gente, pero yo no quiero volver. Si quieres hacer algo bien tienes que dedicarle tiempo. Sé lanzar lineal, pero cuántos años llevaba lanzando lineal. Ahora me cambio al giratorio, y aunque es una cosa parecida es una técnica distinta, necesito echarle entrenamiento y horas. Yo volví a finales de mayo, después de un parón de tres meses, y como quien dice me había olvidado de lanzar. Es volver a echarle horas y asimilar sensaciones y movimientos para tenerlo ya inamovible. No considero que sea bueno volver al lineal, sino seguir entrenando para que salga lo mejor posible el movimiento. En los lanzamientos que estoy teniendo buenos, con la técnica más fluida, me veo muy potente, muy cómoda, y la verdad es que estoy a gusto en giratorio.

Ahora le tocan dos semanas de vacaciones y después, sin apenas descanso, nuevamente a entrenarse y a preparar la próxima temporada. ¿Cuál va a ser su hoja de ruta?

No queda otra. Estaré dos semanas en Mugardos, esta ya empezaré a trotar un poco, pero básicamente me centraré en descansar. El 5 de octubre ya empezamos pretemporada a tope, porque hace falta el tiempo. Esta temporada se alargó mucho, no es que empecemos pronto la siguiente.

¿Qué objetivos se va a marcar, principalmente, para el próximo año, donde uno, obviamente, sobresale sobre todos los demás?

Aún no he tenido esa conversación con mi entrenador, pero hay unos objetivos que son lógicos, que son los Juegos, obviamente. Aparte de eso no tengo muy claro qué campeonatos quedaron para el año que viene y cuáles se suspendieron. En teoría había Europeo de pista cubierta. No sé cómo estará de marcas para acudir, pero no creo que nos pongamos a preparar como objetivo algo tan pronto en la temporada. Yo creo que será mejor centrarnos en verano, y en invierno hacer un pico de forma para la Copa de Europa de lanzamientos o el Campeonato de España de pista cubierta, pero no hacer una preparación centrada en invierno, sino más de cara al verano, a los Juegos y a las competiciones que haya.

Aunque haya una pandemia por medio, haya habido un confinamiento y apenas se hayan celebrado competiciones, ¿diría que le beneficia este año extra hasta los Juegos?

Sí, muchísimo. Antes de que pasara todo esto vas con todo a por los Juegos, pero es tiempo que gano en seguir asentándome en la técnica de giratorio, en seguir ganando masa muscular y mejorar, mejorar y mejorar. Que se haya pospuesto un año a mí me viene muy bien.