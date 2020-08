“Me enamoré del Obradoiro, seguir fue una decisión fácil”

Hay renovaciones que ilusionan más que algunos fichajes anunciados a bombo y platillo, y la de Mike Daum (Kimball, Nebraska; Estados Unidos; 1995) parece ser una de ellas. El ala-pívot llegó al Monbus Obradoiro hace un año como novato y no hizo más que crecer hasta el parón de marzo. Además de su capacidad para anotar y rebotear, donde ya destacó durante su etapa universitaria, exhibió sangre fría en los momentos claves e incluso brilló en la posición de 3. Pese a que no pierde de vista su sueño de la NBA, decidió prolongar su estancia una campaña más y, si no se frena su progresión, apunta a ser una de las sensaciones de la Liga Endesa.

¿Cómo marcha la pretemporada en estas dos primeras semanas?

Está siendo increíble. En primer lugar, es fantástico estar de vuelta en España. Estoy encantado de haber podido volver a casa tan fácilmente en estos tiempos de locura, pero ahora es genial conocer a algunos de los chicos nuevos del equipo, ver que todos los miembros del cuerpo técnico están bien y principalmente volver a jugar al baloncesto otra vez.

Ha sido mucho tiempo sin jugar. ¿Qué sensaciones tiene?

Me encuentro realmente bien. Para muchos jugadores ha pasado mucho tiempo sin poder jugar. Tuve la fortuna de hacerlo durante el verano pero ahora mismo estoy superemocionado por volver a estar todos juntos aquí, por poder entrenar. Este equipo ya tiene buena química, ya se ve que estamos encajando bien, y cuando lleguen los partidos nos divertiremos mucho.

Tienen que seguir numerosas medidas por el virus. ¿Es fácil hacerlo o resulta muy incómodo?

Honestamente, estoy supercómodo con estos protocolos. Obviamente, al final lo que todos queremos es mantenernos sanos y jugar al baloncesto. No creo que sea un inconveniente para ninguno de nosotros lavarnos las manos a menudo, llegar al pabellón con mascarilla, tener los asientos ya asignados... Lo que queremos es jugar al baloncesto y mantenernos seguros al mismo tiempo.

También les han dado ciertas instrucciones para su vida fuera de Sar.

Quizá eso es lo más duro de todo, porque aquí la comida es fantástica y me encanta ir a los restaurantes, pero estoy intentando evitarlo. Estoy cocinando más en casa, asegurándome de llevar toallitas cuando salgo para limpiarlo todo, y trato de mantener la distancia social con otra gente. Quizá eso es lo más difícil, no poder salir a comer a un restaurante porque hay más riesgo.

¿Eso significa que está aprendiendo a cocinar marisco y esas cosas?

Debo trabajar en la paella, los langostinos... Tengo un par de aplicaciones en el teléfono que me ayudan con recetas. Las estoy usando (ríe).

Todavía faltan varios compañeros pero, ¿qué le parecen las incorporaciones por ahora?

Son increíbles. Si ves el entrenamiento puedes decir que la ética de trabajo está a un nivel muy, muy alto. Todos quieren sacrificarse y hacer lo que sea necesario para que el equipo pueda seguir mejorando. Estoy emocionado por jugar con estos compañeros y con los nuevos cuando lleguen. Realmente estoy deseando que empiece la temporada.

En la anterior se quedaron a un partido de poder estar en la burbuja de Valencia. ¿Por qué puede pelear este Obradoiro?

Creo que el equipo lo hará muy bien. Es difícil para mí anticiparme mucho al futuro, porque me gusta vivir el momento y concentrarme en el día a día, pero creo que tenemos un grupo de jugadores muy especial, creo que este puede ser un año especial. Necesitaremos ir partido a partido, asegurándonos de concentrarnos en ganar uno a uno y creo que así nos irá bien.

No se sabe si habrá aficionados en la grada, pero en caso de no ser así sería un contratiempo importante, ¿no? Más aún para el Obradoiro.

Sí, está claro que sería duro. Los aficionados, y especialmente los de aquí en Santiago, hacen que este pabellón sea muy especial, muy ruidoso y lleno de energía. Al mismo tiempo, somos profesionales y lo que haremos en la pista será lo que hagamos cada día. Habrá que salir, jugar con tanta dureza como podamos y para algunos, como yo, quizá sea más fácil hablar en defensa sin tanto ruido de fondo (se ríe). Sería raro, pero estoy emocionado por poder jugar al baloncesto de nuevo, por que los aficionados nos puedan ver al menos por televisión. Sé que su apoyo nunca va a faltar.

Estuvo participando en The Tournament, la competición de exhibición que se celebra cada verano en Estados Unidos. ¿Cómo fue?

Eso fue como estar en una burbuja. Pude probar la experiencia de jugar sin aficionados en el pabellón y realmente tampoco fue tan malo, de alguna manera tienes que generar tu propia energía. Fue fantástico, como una burbuja, estás encerrado en el hotel prácticamente hasta que vas a entrenar o a jugar, pero teníamos mucho tiempo libre para ver vídeos de los partidos, a los jugadores... Para nosotros estuvo muy bien, fue una experiencia fantástica y estoy encantado de haber podido jugar algo de baloncesto durante el verano. Me lo pasé muy bien.

Y además usted jugó muy bien: 18,7 puntos de media, 8,7 rebotes...

Creo que jugué bastante bien (se ríe). Fue divertido porque sabía que había estado trabajando mucho durante la cuarentena, no sé si el resto de jugadores también lo hicieron, pero además pude ir algo al pabellón. Fui muy afortunado por poder jugar y hacerlo bien en la ESPN (cadena que televisó el torneo).

Sobre la decisión de continuar un año más en Santiago...

(Responde rápidamente) Fue una decisión sencilla. Me enamoré de la cultura del equipo y de la ciudad, de todos los que están alrededor del Obra. Cuando hablaron con mi agente para renovar el contrato estaba preparado y quería volver un año más. Hay jugadores especiales en este equipo y deseaba jugar con ellos otro año. Además, quería comprobar lo buenos que podemos llegar a ser y ayudar a que el nivel del Obra siga creciendo. Para mí es una bendición jugar otro año aquí.

¿Está preparado para asumir más responsabilidad este curso?

Seguro, lo estoy. Es algo en lo que me concentraba la temporada pasada. Llegué como un rookie y ahora siento que tengo más control sobre las cosas y estoy preparado para asumir más responsabilidad.

Su gran objetivo es llegar a jugar en la NBA. ¿Hay alguna posibilidad de que, si un equipo de allí le llama, lo considere? ¿O está comprometido a jugar aquí esta temporada?

Estoy comprometido a jugar la temporada aquí. Me gusta terminar lo que está empezado. Sí que existe la posibilidad, pero prefiero centrarme en que estoy aquí. Pondré todo mi tiempo, mi esfuerzo y mi energía para el Obradoiro. Quiero que mi experiencia aquí sea lo mejor posible, que la de mis compañeros también lo sea. Solamente me concentro en ganar partidos aquí en el Obra.