“Me encantaría poder celebrar un ascenso e ir a Primera RFEF con el Compos”

La fase de ascenso a Primera RFEF que finalizó el pasado fin de semana no tuvo entre sus participantes al Compostela, pese a que, durante gran parte de la temporada, el conjunto santiagués estuvo entre los cinco primeros clasificados. Verse privado de un sueño que tuvo a su alcance dejó un regusto amargo en el seno de la entidad que sirvió, entre otras cosas, para justificar la no renovación de Rodri Veiga en el banquillo. Los propios jugadores se mostraron contrariados por la situación. Pero decidieron pasar página y comenzar a mirar a la temporada que viene. Por el momento, el conjunto blanquiazul cuenta con ocho futbolistas con contrato: los dos porteros, Borja y Pato, además de Roque, Casas, Fernando, Jordan, Antas y Pablo Durán.

A la espera de conocer quién será el entrenador de la SD y de los primeros movimientos en el mercado de fichajes, los hombres que aún tienen vinculación con la entidad, programan cómo afrontarán su preparación durante las vacaciones. Para el uruguayo Pato Guillén, una de las prioridades que tiene marcadas es llegar en la mejor forma posible a la pretemporada: “Me pongo deberes a mí mismo. Tengo que descansar el tiempo que toca y después trabajar individualmente”.

Eso sí, el meta charrúa no quiere desperdiciar la posibilidad de disfrutar de tiempo con los suyos, especialmente porque su hijo aún tiene que ir al colegio: “Estoy en casa, en Ourense, con la familia. La primera quincena de julio haremos algo de turismo y ya después será tiempo de comenzar a entrenar”. A pesar de que ve cercana la retirada, Pato considera que aún tiene fútbol que ofrecer, y que el Compostela es el lugar ideal para ello: “Soy muy feliz. Estoy encantado de estar aquí”. “Cuando empieza una nueva temporada se renuevan ilusiones”, subrayó ante el deseo de poder alcanzar objetivos con la entidad santiaguesa: “Espero poder hacer un año en el que podamos luchar por estar arriba”. “Me encantaría poder celebrar un ascenso y jugar en Primera RFEF con este club”, añade.

El cancerbero uruguayo sabe que, a sus 37 años, el fin de su carrera futbolística está cerca: “Soy consciente de que me queda poco, aunque no lo pienso. Prefiero disfrutar del día a día y, mientras me encuentre bien, seguiré jugando, que es lo que me gusta hacer”.

Reconoce el meta del Compos que antes de retirarse le gustaría anotar un gol, bien de falta o de penalti. Eso sí, no tiene claro cómo continuará su vida una vez cuelgue los guantes: “Espero poder seguir ligado al fútbol”, admite.

Se estrenó en el River Plate de Montevideo en el año 2005 pese a que desarrolló la mayor parte de su carrera en España. “Me dediqué profesionalmente a esto toda mi vida”, señala sobre un recorrido futbolístico que le llevó a defender las porterías del Monzón, Binéfar, La Muela, CD Ourense, Barakaldo, Boiro y UD Ourense, además de la del Compostela. Pese a su vínculo con el deporte rey, si el destino le presenta otra oportunidad, Patricio Damián Guillén Gandini tiene claro que la cogerá. “Si no puedo seguir ligado a esto haré otras cosas, como todo el mundo. La gente sigue siendo feliz y no pasa nada”, concluye.



La Fundación Compostela organiza su campus de verano. La Fundación Compostela abrió la inscripción para la red de Campus Xacobeos que organizará este verano en distintas localidades de la provincia de A Coruña. Estas actividades van dirigidas a niños de 6 a 14 años, y se prevé que los que ya están activos para completar no sean los únicos que se celebren. Ya se han confirmado las sedes en Santiago, Melide, Negreira y Vimianzo.

Entre los monitores de las actividades hay técnicos de la base del club, que trabajarán la mejora táctica y técnica de los pequeños, en grupos reducidos, por edades, en los que también se apelará a la convivencia y a la transmisión de valores que engloba la práctica deportiva. La tarifa general de inscripción es de 140 euros por niño, aunque existen diferentes reducciones para abonados o hijo de abonados de los clubes participantes, para los jugadores de base del Compostela y de los organizadores, y para hermanos de inscritos. El plazo para apuntarse está abierto, y la Fundación Compostela facilita un email para dar más información o resolver cualquier duda: academia@sdcompostela.com.

También cabe trasladar las consultas al número de teléfono 626 053 705 (Manu Otero), señala el club.