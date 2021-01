Mekel estará tres meses de baja por las secuelas de la COVID-19

Madrid. El base israelí del Unicaja Gal Mekel, en la fase final de la recuperación de su fractura de mano, sufre ahora una complicación tras contagiarse por COVID-19 que le va a mantener alejado de las canchas tres meses más.

“Por desgracia me voy a perder un poco más de tiempo esta temporada. He tenido mala suerte, primero con la mano, después con el coronavirus y por desgracia ahora he tenido algunas complicaciones con un coágulo sanguíneo en mi pulmón”, confesó el propio jugador.

En concreto, padece un tromboembolismo pulmonar que requiere un tratamiento médico por tres meses que le va a impedir, durante ese tiempo, realizar esfuerzos físicos de la intensidad que requiere el baloncesto profesional.

Jornada. El Real Madrid volvió a la Liga Endesa tras 20 días sin un partido con el triunfo (86-79) sobre MoraBanc Andorra, mientras que los perseguidores Barça e Iberostar sumaron la 16.ª victoria, a una del líder blanco, y el Baskonia cayó (83-61) en su visita al Valencia Basket.

El Barça arrolló al colista en su paso por San Sebastián. El cuadro azulgrana logró su séptima victoria seguida en liga con un 12 de 14 en triples al descanso (36-62). Davies, Pustovyi, Mirotic y Sergi Martínez, hasta 8 jugadores en dobles dígitos, fueron los más valorados.

También fue un día más en la oficina para Shermadini (29 puntos y 37 de valoración) y Marcelinho Huertas (10 puntos y 10 asistencias). e.p.