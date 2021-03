Menos pescadores, más restricciones, mismo reto

Entre mañana, y el próximo 31 de julio, 36.919 pescadores con licencia están llamados en toda Galicia a disfrutar de una temporada de pesca fluvial con algunas novedades en su normativa y sujeta a la orden publicada el 4 de febrero en el Diario Oficial de Galicia. Allí se marcan las condiciones y ventanas para la captura de las distintas especies, se regula la pesca del salmón, de reo -en estos casos la temporada se abre el 1 de mayo-, de trucha y de ciprínidos autóctonos y la anguila, y se establecen el régimen especial para la lamprea y las especies de estuario como la lubina, el mújol o la solla.

La trucha será de momento, por tanto, la reina de los ríos gallegos en una campaña que abarca los próximos cuatro meses aunque se prorrogará en aquellos cotos con convenio de colaboración hasta el 30 de septiembre en la modalidad de pesca sin muerte. El límite queda fijado en seis ejemplares al día por persona con un talla mínima de 19 centímetros y, para esta temporada, se vedan especies como el cangrejo de río, la reñosa, el espinoso, la zamborca y la anguila, y la pesca de la saboga solo se autoriza en el tramo del río Ulla comprendido entre la presa de Couso y la desembocadura entre el 1 de mayo y el 13 de junio. Al mismo tiempo, se autoriza, exclusivamente dentro de los ámbitos territoriales que se indican, la pesca de especies exóticas invasoras como la perca americana, la carpa, el cangrejo rojo americano y el cangrejo señal.

Serán días no hábiles los lunes salvo aquellos que coincidan con festivos nacionales o autonómicos y solo se permitirá la pesca los jueves para la modalidad sin muerte menos el 1 de abril (Jueves Santo).

El día a día. Pero detrás de las restricciones y la normativa, existe la realidad de un colectivo que apenas si entiende algunas de las nuevas medidas adoptadas. El primer problema que denuncian los pescadores es que “se toman decisiones sin tener en cuenta la causa-efecto”, enfatizan muchos cuando se sondea cómo se presenta el nuevo curso.

Un ejemplo es la gratuidad de la licencia para los mayores de 65 años y los menores de edad, una decisión aplaudida pero que excluye a los pescadores de salmón por lo que aquel que no tiene que pagar ninguna tasa encuentra la negativa por parte de las entidades bancarias para tramitarle la documentación al no haber una transacción de dinero. “Mucha gente esperó hasta última hora y eso está creando un gran lío porque por internet no hay forma de sacarlo, la web no funciona bien...”, afirma Miguel Piñeiro, escritor y periodista especialista en pesca. Esta novedad debería ayudar a que se produzca el necesario relevo generacional en este deporte. “En Galicia hemos pasado en los últimos diez años de 100.000 licencias a 45.000 el año pasado”, detalla al tiempo que recuerda que estos datos varían a lo largo de la campaña pues hay licencias que no se tramitan hasta mayo (cuando arranca la temporada del salmón y el reo) y por el hecho de que hay quien se la saca por otras Autonomías. “El desapego al medio rural está pasando factura, así como el declive de los salmónidos. Cada vez hay menos truchas, cada vez más dificultades, cada vez menos permisos buenos para pescar y mucha gente se está pasando al mar”, apostilla Piñeiro que llama la atención sobre que más del 50 % de los pescadores tienen más de 60 años.

Otro de los grandes debates se centra en la idoneidad o no de la pesca sin muerte. “La Xunta ha paralizado unas propuestas que hicieron los ecologistas y la Federación Gallega para llevar a cabo estudios científicos para que el año que viene tomar las decisiones que haya que tomar, pero de repente poner días de pesca sin muerte impidiendo saber si un coto tiene trucha para sacar o no no era de recibo”, afirma.

Tampoco hay acuerdo, por parte de los que pescan con embarcación en embalses, especialmente en la zona de Ourense con mucho río embalsado, porque, sin debate ni en el Comité Gallego ni en los Comités Provinciales, aparece ya en la normativa de pesca que las embarcaciones y los artefactos flotantes de más de 2 metros y medio solamente pueden pescar sin muerte. “No tiene sentido porque el de la orilla sí puede y el que está a dos metros en el agua no. Es una incongruencia brutal”, asevera Miguel Piñeiro.

“Es una medida que han creado y ha cabreado mucho a los seguidores del pato porque no tiene una explicación lógica y no ha sido debatida. Es una propuesta de la Federación Gallega que ha provocado incluso que Sociedades se hayan dado de baja”, apostilla el escritor y periodista.