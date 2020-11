Miki: “Tenemos gente muy buena arriba, el gol llegará y después vendrá el resto”

Santiago. Aunque ya había pisado la Segunda B con el Pontevedra, Miki se marca el reto de dar un paso adelante en la temporada recién iniciada. Para ello no ha dudado en cambiar ciertos hábitos, por su bien y el del equipo.

“Desde el principio me mentalicé de que este tiene que ser un buen año tanto para mí como para el equipo. Estoy llevando mejores hábitos, estoy yendo más al gimnasio... Si quieres dar un paso adelante tienes que preparar tu entorno y mejorar en todo”, asegura. Los efectos se dejan notar. “Realmente me encuentro muy bien. Al principio me costó un poco, al volver de las vacaciones es normal, pero ahora mismo me encuentro muy bien”, reconoce Miki, titular en los tres partidos disputados.

Esta campaña el cuerpo técnico del Compostela incluso está planificando más sesiones de entrenamiento por la mañana, dando prioridad al fútbol frente a otros ámbitos académicos o profesionales de cada jugador. Aun así, Miki lo lleva bien: “Se pueden llevar las dos cosas. Yo sigo viviendo en casa, en Nigrán, porque quiero acabar la carrera este año. Pero no estoy yendo a clase, desde casa puedo hacer lo mismo que estando en clase y lo llevo bien. Como vamos cuatro desde aquí no tengo problema”. I.F.