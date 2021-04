Miki Villar, jugador cinco estrellas de la SD Compostela

Miki Villar está de enhorabuena. Además de los elogios de sus compañeros, del cuerpo técnico o hasta de los rivales, ahora puede añadir también a la lista el cariño de la afición, palpable cada domingo, pero concretado a través del premio al jugador cinco estrellas de la SD Compostela, galardón otorgado en función de los votos emitidos por los seguidores del club.

El extremo de Nigrán se impuso en la votación del premio promovido por Mahou, uno de los patrocinadores del Compostela, a David Soto, Pablo Antas, Bicho y Brais. La encuesta para elegir al futbolista blanquiazul más destacado del primer tramo de competición se llevó a cabo a través de la red social Twitter.

La tercera temporada de Miki en el Compostela supone la primera en Segunda B con la camiseta del conjunto santiagués. Pero el rapidísimo extremo no ha notado el salto de categoría, sino que incluso está realizando la mejor campaña de las tres que acumula en el Vero Boquete. En el reencuentro con la categoría de bronce, pues ya la conocía de su paso por el Pontevedra, Miki incluso ha descubierto su faceta goleadora. En veinte jornadas disputadas, dieciocho de la primera fase y otras dos de la fase intermedia, el futbolista de Nigrán acumula seis goles, tantos como los obtenidos en el conjunto de sus dos primeras temporadas en el club, en las que marcó tres tantos por campaña.

Estos números no solo le valen para destacar como artillero dentro del propio equipo, sino que incluso le sirvieron para cerrar su participación en el subgrupo IA como el máximo realizador, con seis tantos, una cifra que nadie pudo ni siquiera igualar.

Aunque el acierto de cara a portería contraria está siendo la nota más destacada de Miki este curso su velocidad y capacidad de desborde también han vuelto a hacer acto de presencia. Buscar a Villar con balones en largo es una de las jugadas que forman parte de la libreta de Yago Iglesias y, al mismo tiempo, un quebradero para las defensas contrarias. A buen seguro más de un lateral izquierdo habrá tenido pesadillas la noche después de enfrentarse al Compostela.

No es de extrañar que sea uno de los jugadores más utilizados de la plantilla, actuando en todos los encuentros y participando en todos ellos como titular, salvo en la visita del Salamanca al Vero Boquete, tras una semana en la que no había podido entrenarse por problemas físicos. Todo ello, para sumar un total de 1420 minutos, en los que también tuvo tiempo de repartir un par de asistencias.

Tras recibir el galardón Miki se mostró profundamente agradecido por el cariño de la afición. “Me siento muy querido aquí y estoy muy agradecido de que la gente me valore de este modo”, valoró el extremo. En declaraciones ofrecidas por el club Miki reconoció que “es un honor recibir este premio”, al tiempo que quiso compartirlo con el resto del vestuario, pues “es fruto del trabajo de todo el equipo, no solo mío”. Miki tiene claro que lo conseguido hasta ahora por el Compostela no puede entenderse sino como una labor de equipo. “Yo me encargo de realizar lo que me pide el míster, pero si hemos llegado hasta aquí es gracias a la labor de todos mis compañeros”, afirma.

Miki intentará seguir aportando al equipo en las cuatro jornadas que restan. La más próxima, la de este domingo, llevará al Compostela a recibir al Langreo en el Vero Boquete (17.00 horas).