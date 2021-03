Miku: “No hemos sido capaces de sacar nuestro potencial”

El venezolano Miku Fedor, delantero del Deportivo, admitió que el equipo coruñés no consiguió mostrar en los encuentros el “potencial tremendo” que tienen sus jugadores y eso les ha llevado a estar en estos momentos, a dos partidos para el final de la primera fase de Segunda B, fuera de las posiciones que permiten optar al ascenso.

“Tenemos un potencial tremendo pero no hemos sido capaces en todo el año de sacarlo a flote y por eso estamos en la situación en que estamos. Enlazar dos victorias ayudaría a que los jugadores saquen más el talento interno que de algún modo está como cohibido”, comentó en una rueda de prensa telemática.

El jugador blanquiazul consideró que “todos los partidos son de suma importancia” para los objetivos del equipo, “tanto los de principios de temporada como los inmediatos”.

“Cuando defiendes este escudo y en esta categoría, todos los partidos cobran una importancia mayor, todos tienen su dificultad”, aseguró.

A su próximo rival, el filial del Celta de Vigo, lo consideró “un equipo aguerrido” y recordó que está “por encima” del Deportivo en la clasificación y le ganó en la primera vuelta.

“Si está por encima es porque ha hecho las cosas mejor. Tenemos que afrontarlo con ambición de ganar, pero con humildad”, recomendó.

En el Deportivo ha tenido dos entrenadores, Fernando Vázquez, con el que comenzó el curso, y Rubén de la Barrera, el actual.

“La forma de entrenar de Fernando es más arcaica, arraigada hace mucho tiempo y le ha ido bien y Rubén es de la nueva escuela, los dos querían lo mejor para el club, para el Dépor, a los dos les duele el escudo. No podemos decir si es mejor o peor”, analizó.

AÑO DIFÍCIL. También reconoció que ha sido una temporada dura para él por las lesiones que ha tenido y se congratuló por haberlas dejado atrás y por su rendimiento en el último encuentro, el del pasado fin de semana ante el Pontevedra en el Estadio Abanca-Riazor (1-0).

“Me encontré bien, pero no para jugarlo completo. De hecho, iba a jugar menos minutos, pero me sentía muy bien en el campo y el equipo necesitaba mi forma de jugar. Fue el partido en el que me encontré mejor, sin ninguna dolencia”, comentó.

El delantero blanquiazul tuvo varias lesiones musculares desde que llegó al Deportivo en el mercado estival.

“Estoy muy triste por las lesiones porque, si repasamos mi carrera, siempre había estado acostumbrado a jugar cada fin de semana, partidos de competición internacional por la semana y también con la selección venezolana, unos 70 partidos sin lesiones al año”, expuso el atacante del Deportivo.

En su opinión, la COVID condicionó su forma física porque estuvo “seis meses sin entrenar fútbol, aunque trabajaba en el gimnasio”.

“Cuando llegué al Deportivo, empecé con el grupo y me llevaban mucha ventaja en lo físico. Después me lesioné y por mi culpa volví antes de tiempo y tuve una recaída y casi me rompo el tendón”, confesó. EFE