Millán: “Todo el mundo sabe que si trabajas duro, aquí se puede progresar”

Está acostumbrada a alcanzar sus sueños... también como nadie sabe lo que cuesta, lo que ha luchado, por lograrlos, así que sin perder su permanente sonrisa, pero con la responsabilidad y la ambición como compañeras de maleta, la compostelana Blanca Millán ya es nueva jugadora del El SPAR Gran Canaria de la Liga Femenina Endesa.

¿Contenta? “Sí, mucho” contesta sin pensárselo la jugadora ante su nueva aventura. Porque el club canario cumple todos los requisitos que la ex de Maine se había propuesto para dar el OK. “Quiero ir a un equipo que me ayude a seguir mejorando y en el que pueda tener minutos porque lo importante en el primer año es adaptarse a la competición, que es muy diferente a la liga universitaria. Todo el mundo sabe que si trabajas duro, en el SPAR Gran Canaria se puede progresar”, subraya Blanca en la web del equipo.

“Los equipos buscan jugadoras que sean capaces de anotar y de defender. En la universidad hice las dos cosas y eso me va a ayudar mucho. Cada día hay que dar el máximo y las cosas irán llegando. Afronto con mucha ilusión esta etapa en la isla”, enfatiza la escolta que da un nuevo paso en su trayectoria deportiva en un equipo que acabó octavo la pasada campaña en la máxima categoría nacional y que los próximos 23 y 30 de septiembre jugará las eliminatorias previas de la Liga Regular de la Eurocup Women.

Ayudarla a crecer. También su nuevo entrenador, José Carlos Ramos, está satisfecho con su incorporación. “Nuestro objetivo es ayudarla a crecer. Es muy joven y tiene muchas ganas de evolucionar en su juego. Ella quiere triunfar en España y dar el salto a la WNBA. Eso es importante porque querrá ser una de nuestras referentes”, indica el técnico.

“Es bastante anotadora y lo puede hacer desde distintos lugares del campo porque es capaz de actuar en diferentes posiciones si es necesario. Es muy polivalente e incluso no tiene miedo a jugar cerca del aro. A pesar de su juventud cuenta con mucha experiencia. En ataque es anotadora. En defensa es muy trabajadora e intensa”, la describe.

La canterana de la ADM Paleteiro, estrella en sus cinco años en la Universidad de Maine y con el cartel de haber participado este verano en los entrenamientos de las Washington Mystics de la WNBA, llega a la LF tras una última campaña en la que alcanzó los 21,7 puntos (47,9% en tiros de campo y un 33,7% en triples), 7,4 rebotes, 2,1 asistencias y 2,9 robos de promedio. “Todos los premios y los triunfos son una recompensa muy grande y dice mucho de los cinco años que he estado allí, pero creo que lo más importante fue lo que me hicieron crecer como persona y la gente que conocí, que es familia ahora para mí”, deja claro Blanca a los que serán desde ya sus nuevos seguidores en Gran Canaria.