Minuto fatídico

En encuentros tan igualados hay muchos detalles y decisiones que influyen en el resultado, normalmente se nos quedan en la retina los que se producen al final. En este Obra-Barça hay tres acciones que considero determinantes. Las dos primeras se producen muy pronto, en el fatídico minuto 8, la falta de ataque que le pitan a Birutis. Laurynas gana la posición, la protege con sus brazos y es Mirotic el que se abalanza sobre él y el que provoca el engaño. En directo no me pareció para nada falta en ataque, en diferido, después de verla cuatro veces, , tampoco. Es más, a los comentaristas de TV les pareció “rigurosa” tras ver la repetición. A continuación, con Enoch preparado para el cambio, comete una innecesaria tercera falta. Reaparece al comienzo del tercer cuarto y viene la tercera y decisiva acción, calco de la primera. Nueva falta de ataque, igual de rigurosa en un partido en el que las defensas en ambos bandos fueron lo que tienen que ser, duras, con contactos, con impactos y con cera por todos lados. Mandar al pilar interior del Obra al banco por dos faltas de ataque así, en un partido tan duro y, ojo, muy bonito y disputado, no es normal ni de recibo. No entro en otras acciones, que las hubo y no precisamente a favor del Obra.

El Barça sabía a lo que venía y aunque no tuvo tiempo de preparar el partido en la pista, sí lo hizo con el vídeo. A pesar de no haber jugado conocían al Obra a la perfección, especialmente Darius Maskoliunas, el ayudante por excelencia de Jasikevicius y actual seleccionador lituano. Como tal ha visionado todos los partidos de Beliauskas y Birutis en esta temporada para seguir su evolución. Durante la mañana el domingo en el NH Obradoiro, en una larga y entrañable conversación con Saras en la que hablamos de todo, familias, amigos comunes, golf, Barça, etc.; cuando le tocó el turno al Obra el primer nombre que salió de su boca fue el de Moncho. Saras me dijo que era consciente de que el Obra tenía muy buen entrenador, después de hablar un buen rato le quedó mucho más claro.

El Barça, colíder en la Euroleague, lo ha conseguido porque son capaces de defender con mucha intensidad y además tienen jugadores de mucha calidad a la que unen grandes dosis de gran inteligencia: Calathes, Mirotic, Davies, Higgins, Kuric, etc. Pero la intensidad defensiva es su filosofía fundamental y ante el Obra se emplearon a fondo. Sufrieron en ataque porque esta vez en lo táctico, en lo técnico y en lo físico el Obra estuvo a un gran nivel y para poner la guinda de la victoria solo faltó el mínimo acierto necesario para ganar a un gran rival, meter lo que es fácil y lo que la defensa contraria no te puede impedir, los tiros libres y los triples liberados. Fue lo único en lo que falló el Obra, de haber estado un pelín más acertado o con unos porcentajes mejores la victoria se hubiese quedado en Sar por mucho Barcelona que estuviese delante.

Ahora vienen dos rivales ante los que hay que seguir mostrando el nivel exhibido el sábado, para tener opciones de victoria ante Joventut el jueves y el domingo contra el Zaragoza.