“Moita culpa de que non se vira o Dépor dominador debeuse ao Compostela”

El Compostela terminó el partido con la sensación de haber merecido más. Ese era el sentir que había en el vestuario a la conclusión del encuentro, tal como describió Yago Iglesias.

“Foi unha pena porque o sentir do vestiario é que os tres puntos puideron quedar en San Lázaro”, explicaba el técnico compostelanista.

Yago terminó satisfecho con la valentía mostrada por su equipo. “Vin un Compostela moi valente, esta semana traballamos moito en volver ser protagonista e quitar o balón ao rival que está enfronte, de aí o equipo titular”, dijo.

El entrenador diferenció dos partes en cuanto al hacer de su equipo. “Na primeira parte primou o control do balón e do espazo, o Deportivo ten moita velocidade de medio campo cara adiante e non nos interesaba un partido de ida e volta”, afirmó. En cambio, “A partir do minuto 60 optamos por dar maior seguridade no medio campo e a partir de aí facer máis dano na transición”.

El Deportivo no pudo mostrar su mejor versión durante el derbi, lo que Yago achacó a la actitud del Compostela. “Non me sorprendeu para mal (el Deportivo), é imposible que este equipo poida sorprender para mal. Moita culpa de que non virades o Deportivo dominador é polo Compostela”, expresó.

El vestuario de la SD afrontó esta cita haciendo propósito de enmienda tras la derrota de la primera jornada. “A semana pasada comezamos a nosa andadura, nun campo sintético, non entramos con bo pé na categoría e para nós era primordial ser ese equipo que eramos nos últimos anos. Olvidámonos do rival e centrámonos en ser o que vistes hoxe”, reflexionaba Yago en rueda de prensa.

El preparador santiagués, aunque satisfecho con su equipo, también vio aspectos a mejorar: “ Ímonos ter que adaptar sobre todo á velocidade, non só física, senón tamén mental da nova categoría”.

“Segundo vas subindo o nivel os xogadores son todos moito mellores e a velocidade no terreo de xogo e o ritmo de conducción que se percibe no campo é altísimo. Imos ter que mellorar iso pouco a pouco, non estou preocupado”, se extendió el técnico.

De todas formas, el punto ante el Deportivo se ve como un punto desde el que crecer, sobre el que construir en esta nueva temporada. “O partido de hoxe é moi boa mensaxe para o grupo, para confiar”, remató Yago.