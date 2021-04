Moncho Fernández: “Aun con una semana de entrenamientos, ganar al Gran Canaria tendría muchísimo mérito”

Moncho Fernández no escondió su alegría y su orgullo por la victoria ante el Herbalife Gran Canaria (89-88). En la rueda de prensa posterior al choque, el técnico del Monbus Obradoiro quiso resaltar la actitud de sus jugadores, como ha hecho durante la temporada.

“Pongo en valor el compromiso de estos tíos a los que tengo la fortuna de dirigir”, subrayó el santiagués, quien recordó la exigencia de haber jugado menos de dos días antes en Valencia. “Hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme desde el punto de vista físico, un viaje por el medio, entrenamientos, preparación... Los jugadores han dado una respuesta de lucha, de esfuerzo y de compromiso, ante un equipo de primer nivel porque Gran Canaria está jugando increíble”, incidió Moncho Fernández.

El técnico del Obra considera a su equipo “justo vencedor”, y recalcó la dificultad de imponerse a un rival tan en forma. “Ganar al Gran Canaria, aunque tuviéramos una semana de entrenamientos tendría muchísimo mérito igual, porque son un grandísimo equipo. En estas condiciones, más todavía”.

En cuanto al juego, Moncho consideró que la primera parte el ritmo fue visitante, “pero en el tercer cuarto el despliegue, la lucha y la intensidad fueron enormes. Fue la clave de la victoria”, apuntó. Sobre la pérdida de ventaja en el último cuarto, otorgó mérito al conjunto de Porfi Fisac. “Hubo alguna decisión no muy inteligente por nuestra parte pero muchas fueron acciones debajo del aro que no metimos, o que defendieron bien porque ellos subieron su defensa”, afirmó. Consideró muchas de las canastas del Granca como “acciones de mucho mérito” y no demérito de la defensa.

FISAC. Porfi Fisac, entrenador del Gran Canaria, argumentó que su plantel estuvo mejor durante la primera mitad del encuentro, pero la segunda fue local. “En la segunda parte ellos han jugado mejor, han estado bien dirigidos desde el banquillo y han sacado las ventajas donde las tenían. Nosotros hemos estoy muy fallones en ciertas cosas, a pesar de todo el equipo tiene orgullo y lo ha intentado pero no hemos llegado y es justo que haya ganado el Obradoiro”, consideró el segoviano.