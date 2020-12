Moncho Fernández: “Estamos contentos pero con cero confianzas”

El Monbus Obradoiro no descansa ni en Nochebuena ni en Navidad, aunque no entrenará desde la mañana del 24 hasta la tarde del 25, pues visita al UCAM Murcia este domingo (12.00 horas). Se enfrenta a un rival, como ha sido habitual durante las últimas temporadas, con un importante poderío físico y un amplio repertorio táctico, según detalló Moncho Fernández este jueves. Y lo hará sin Pepe Pozas en sus filas, único contratiempo además del ya conocido de Kartal Ozmizrak.

El entrenador santiagués reconoció que el base andaluz es baja para este domingo, pero no precisó un tiempo de ausencia aunque no se descarta su regreso la próxima semana. “Creo que será cuestión de ver cómo va evolucionando. Sabemos que esta semana no va a estar, la que viene plantearemos de nuevo pruebas, objetivos y demás”, explicó Moncho en rueda de prensa.

El Obra rompió su racha de siete derrotas ganando el pasado domingo al Casademont Zaragoza (102-91), aunque el técnico se muestra satisfecho con la buena puesta en escena ante el Barça y el Joventut, y con la dinámica de entrenamientos de las últimas semanas. “Ese trabajo que los jugadores dicen que hemos hecho bueno, esta semana también lo hemos hecho. Hemos trabajado bien, contentos e ilusionados, pero siendo conscientes de que muchas veces haces un gran partido, das lo mejor de ti, y no ganas, como nos pasó contra el Barcelona o el Joventut. Estamos contentos pero con cero confianzas, lógicamente”, destacó.

Ahora toca desplazarse a Murcia para visitar a un rival con siete victorias, una más que el propio Obradoiro, y que sobresale por su despliegue táctico y su poderío físico. “Tienen muchísimas opciones tácticas y es un equipo muy inteligente, las lee muy bien, y a eso unen un poderío físico muy importante”, detalla Moncho Fernández.