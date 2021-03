Moncho Fernández rescata la pelea, la fe y el compromiso del Obradoiro

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, reconoció los errores de su equipo en la derrota frente al Joventut (91-84), especialmente en el aspecto defensivo, aunque rescató la reacción de los últimos minutos para acariciar una victoria que parecía imposible unos minutos antes.

“Me quiero quedar con la segunda parte, donde creo que el equipo ha defendido mucho mejor, ha trabajado y pese a la gran diferencia no ha bajado los brazos. Ofensivamente, en líneas generales, el equipo ha estado bien”, resumió el santiagués en la sala de prensa del Palau Olímpic de Badalona.

En su valoración inicial, el técnico del Obra admitió los errores en el aspecto defensivo que costaron puntos encajados. “Éramos conscientes de la capacidad y el potencial ofensivo del Joventut y creo que durante mucho tiempo lo hemos sufrido. Cada pequeño o gran error en el aspecto defensivo nos lo han hecho pagar. Es un equipo que penaliza muy bien este tipo de errores”, reconoció.

Moncho Fernández explicó que en la primera mitad “costó para el juego del equipo local”, lo que derivó en una desventaja importante al descanso. “Pese a tener un inicio del tercer cuarto con un triple, donde parecía que la diferencia se podía ampliar, el equipo tuvo la capacidad creer, de pelear, de seguir luchando y de casi hacer la machada porque a falta de muy pocos minutos nos pusimos a dos puntos con posesión”, argumentó el entrenador del Obradoiro. “Una desgracia como una pérdida en un dos contra uno en el medio del campo nos cuesta una bandeja de Pau Ribas que nos hizo daño. Tuvimos un par de triples para acercarnos pero el no anotar hizo que tuviésemos que hacer faltas y la ventaja local se amplió”.

El Alquimista alabó la actitud de sus pupilos. “El compromiso no se puede poner en duda. El equipo ha peleado y a lo mejor otro que no creyese se dejaría ir y los dieciséis puntos de convierten en treinta, y en cambio casi se convierten en empatar. En compromiso, ganas del equipo de ganar y de hacerlo bien, no les puedo reprochar nada”, sentenció Moncho.

COHEN, CONTRARIADO. Jake Cohen también compareció en la sala de prensa del pabellón del Joventut. “Demostramos mucho carácter peleando al final pero no te dan puntos por casi ganar. Ya nos hemos quedado cerca unas cuantas veces y necesitamos encontrar la manera de sumar victorias”, señaló el ala-pívot del Obradoiro.

“Seguimos sufriendo desventajas que nos obligan a remontar y es muy complicado contra un buen equipo como el Joventut. Les doy mérito por haber vencido, jugaron muy bien, pero estoy decepcionado porque creo que pudimos haber ganado”, sentenció el internacional israelí.