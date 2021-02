Moncho resume la derrota en los fallos del último periodo

Moncho Fernández resumió las claves de la derrota del Monbus Obradoiro en la cancha del Casademont Zaragoza (83-70) con una palabra: desacierto. El técnico santiagués insistió durante su rueda de prensa posterior al choque en que los errores del último cuarto, casi siempre en buenas posiciones de tiro, resultaron decisivos.

“El partido se resume en nuestro desacierto en el último cuarto. Hemos tenido un montón de opciones solos, abiertos, totalmente liberados, y no las hemos metido”, inició su valoración Moncho. “Zaragoza sí las ha metido, incluida alguna increíble como la de Harris prácticamente sobre la bocina. Creo que eso ha condicionado el encuentro. Hemos sabido aguantar los empujes del equipo local, hemos estado en el partido hasta prácticamente el final y lo único que nos ha faltado es el acierto”, detalló.

Cuestionado sobre si esa falta de puntería en los instantes finales puede deberse al cansancio, pues el plantel santiagués todavía nota las consecuencias del brote de coronavirus en sus filas, el entrenador del Obradoiro admitió la posibilidad. “A lo mejor sería fácil decirlo, pero creo que no. Creo que hemos fallado porque hemos fallado. Es posible, habría que preguntarles a los jugadores”, concedió el Alquimista.

También respondió a la pregunta de si el plan de partido había funcionado, pues en la previa había insistido en la necesidad de frenar los contraataques del Zaragoza. “El plan de partido, que es ser competitivo en una pista tan complicada como esta, se ha cumplido. No hay muchas más respuestas. Hay otros días donde quizás haya más de lo que hablar pero hoy es el desacierto en el último cuarto. Para nosotros un 6/30 en triples no es normal, y además creo que Zaragoza nos ha hecho una magnífica defensa en muchos momentos, pero esos tiros es lo que nos ha concedido. Tienes que meterlos, pero no los metimos”, explicó Moncho Fernández, quien admitió que Steven Enoch no jugó en el último cuarto por decisión técnica.

El base obradoirista Antonis Koniaris encontró las mismas razones que su entrenador. “Fallamos muchos tiros abiertos al final y ellos metieron algunos de mucho mérito, bien defendidos. Creo que esa fue la diferencia porque todo el encuentro fue muy igualado. Al final generamos bien las opciones que queríamos pero fallamos los tiros abiertos”, afirmó el griego.

BANQUILLO LOCAL. Sergio Hernández, técnico del Zaragoza, confesó su satisfacción por el resultado. “Era una clásica guerra de ritmos, con un equipo al que respeto muchísimo porque valoro mucho a los que ganan y pierden con una idea, y Obradoiro es uno de ellos”, afirmó. “En el último cuarto pudimos dar lo mejor nuestro, los obligamos a poner el balón en el piso, anulamos su juego de pase. Nos costó mucho trabajo”.