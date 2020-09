Moncho: “Tenemos argumentos para ganar, que es lo importante”

Si hace poco más de dos semanas Moncho Fernández reconocía que vivía su pretemporada más atípica en tres décadas como entrenador, mañana arrancará el curso 2020/21 inmerso en unas circunstancias inéditas. Tras una preparación corta, con solo dos amistosos y los efectivos llegando a cuentagotas, el Monbus Obradoiro recibirá al Urbas Fuenlabrada (18.00 horas) en una Caldeira a baja temperatura, sin público en las gradas. Con todo, el técnico obradoirista ve a los suyos con la puesta a punto necesaria para competir por la victoria.

“Lógicamente nos hubiera gustado que en vez de 17 de septiembre fuese el día 5 y tener más tiempo por delante, pero las circunstancias son las que son. Aunque nos hubiera gustado llegar un poquito mejor sí estamos preparados para competir con los rivales que nos vamos a encontrar, primero el Fuenlabrada, y tenemos argumentos para llevarnos la victoria, que al final es lo importante”, concedió Moncho Fernández en una rueda de prensa celebrada en la Clínica Dental Baltar, patrocinador del encuentro inaugural. “Sí tenemos una amplitud de mejora enorme pero tenemos argumentos y sobre todo ganas, muchísimas, de jugar y de intentar llevarnos la primera victoria”.

Habrán transcurrido más de 200 días desde el último encuentro oficial en Sar, la derrota del Obra ante el Murcia en aquel lejano 1 de marzo, lo que acentúa más si cabe el mono de baloncesto dentro del grupo... y del banquillo, por supuesto. “Pues sí, seguramente”, respondió Moncho a la pregunta de si las ganas eran todavía mayores de lo habitual. “Habría que preguntar a los chicos, pero lo van diciendo en sus declaraciones. Y en lo que respecta al cuerpo técnico no nos llega el momento de jugar un partido oficial porque hace mucho tiempo que no lo hacemos”.

SIN GENTE. Mientras la ACB continúa batallando para obtener el visto bueno a la entrada de público a los partidos de la Liga Endesa, existe desconcierto por la doble vara de medir. El deporte profesional -Primera y Segunda de fútbol y Liga Endesa de baloncesto- depende del gobierno estatal, que por el momento no permite que acudan aficionados a eventos de ese ámbito. En cambio, los seguidores sí pueden presenciar citas de otras categorías u otros deportes cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas, aunque sea con numerosas limitaciones.

Moncho Fernández expuso su posición al respecto. “Cuanto menos es paradójico que los argumentos para el deporte llamado profesional sean unos y para el resto sean otros. Sería como decir que la Asobal o la LEB no son profesionales, cuando lo son como cualquier otra competición”, razonó el entrenador del Obra. “Es paradójico que en el Multiusos Fontes do Sar sí pudiera haber público en un partido de LEB, un concierto o una corrida de toros y la gente no va a poder ver al Obra. Como no soy legislador ni conozco demasiado esos vericuetos no me quiero meter mucho, pero sí, es una paradoja”, sentenció.

Con todo, el Alquimista exhibió su optimismo y confía en recuperar en un breve espacio de tiempo la presencia de una afición cuyo valor “es imposible de medir”. “Al final jugar para nuestros aficionados es nuestra razón de ser”, resumió el técnico.

Así recibirá el Obra al Fuenlabrada, un conjunto dirigido por Paco García que destaca, según Moncho Fernández, por ser aguerrido, luchador y agresivo en ambos lados de la cancha. El técnico santiagués admitió que espera las habituales trampas tácticas de su homólogo, lo que demandará un extra a sus pupilos para poder leer todos esos problemas. “Nos va a exigir mucho desde el punto de vista físico y también desde el mental para afrontar las situaciones tácticas que vamos a ver”, comentó.