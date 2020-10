Montse Pardo, la deportista de elite que quiere ser abogada del Estado

··· En los tiempos del covid es posible practicar judo y lucha... con obstáculos. “La verdad es que lo han hecho un poco mal. Desde marzo, y este verano, no dejaron entrenarse ni a las personas que estaban preparando los Juegos Olímpicos, a nadie, hasta tarde. A mí me parecía bastante incoherente que se podía salir de fiesta, con aforo, pero no practicar judo o lucha con restricciones. No pedíamos que fuese como siempre, pero sí elegir un grupo de cinco o seis, hacer un ‘grupo burbuja’, o entrenar con mascarillas... han tardado mucho en reaccionar, y mucha gente lleva parada mucho tiempo”, explica Montse Pardo.

··· La pregunta surge instantánea: ¿Es posible el judo o la lucha con mascarilla, entrenar y combatir con ella puesta? “Ahora estamos haciendo eso, entrenando con mascarilla. Algunas fuimos un mes a entrenar a Portugal, allí no te exigen llevar mascarilla: te hacían un PCR el primer día, tenías que esperar a los resultados y estabas en un hotel y en un tatami, sin poder salir de ahí... no había posibilidad de contagio, y cada quince días, PCR. Así estuvimos los equipos de Brasil, Portugal, y nosotros, entrenando, con todo seguro y manteniendo el nivel”, destaca.

··· Se incide: pero en el judo o la lucha hay mucho contacto físico, agarrones... “Sí, la verdad es que cansa mucho, porque es un esfuerzo muy intenso y te ahogas, no tienes aire que respirar. Creo que no haría falta, pienso que es mejor hacer esos ‘grupos burbuja’. Al igual que estás en casa con tu familia, sin mascarilla, se podría entrenar con cinco amigos y no creo que se agravase mucho la situación en España por hacer eso. Pero sí pensaba que con mascarilla iba a ser peor”, admite.