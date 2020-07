Motivación máxima en el vestuario compostelanista

A escasas 24 horas del partido del año, el que decidirá si el Compostela juega la temporada que viene en Segunda División B, la moral y la convicción es total en un cuadro blanquiazul que solo piensa en dar, al fin, u salto de categoría que tantas veces se han imaginado.

“Estamos muy motivados, sabemos que es un partido a vida o muerte, no podemos pensar más allá de él; hay que ganar sí o sí. La gente está mentalizada en conseguirlo”. El mensaje parte del capitán, Álvaro Casas, el único que ha disputado todos los minutos de todos los play-offs en la actual etapa en Tercera.

“Hay mucha gente que ya llevamos tres play-offs, hemos soñado muchas veces con conseguir el ascenso y hay que ir a tope para conseguirlo ya. Siempre nos imaginamos cómo sería, llevamos dos play-offs que no lo conseguimos, y esperemos que en este lo consigamos”, profundiza.

Para lograrlo solo hay una receta, que Álvaro no tiene problema en compartir: hay que salir a ganar. “Nosotros tenemos que salir a ganar el partido, no puede haber otra opción. Si te adelantas en el marcador ya es una ventaja grande. Hay que pensar en ganar, no puedes pensar en empatar. Si en el minuto 92 estás empatado no te vas a pegar un tiro en el pie, pero al principio hay que salir a ganar sí o sí”, avisa.

El central compostelanista aguarda un partido de lo más igualado mañana en Balaídos (19.30 h), “Jugamos dos partidos contra ellos y los empatamos los dos. En la liga nos separaba un punto, y después de 27 jornadas un punto de diferencia habla de la igualdad entre los dos equipos. Va a ser un partidazo”, justifica.

Cara a cara dos equipos con el mismo objetivo, el ascenso, y con el deseo unánime del compostelanismo de que a la tercera sea la vencida. “Nosotros trabajamos para contrarrestar sus puntos fuertes y aprovechar los débiles. Ellos harán lo mismo, pero más ganas de ascender que nosotros no puede tener nadie”, avisa Álvaro.

EVOLUCIÓN. Y es que el ascenso se ha resistido ya en dos ocasiones. En ambas estuvo presente Casas, que ha vivido en primera persona la evolución del equipo. “Tenemos todos más años de experiencia. Cuando llegamos al play-off el año que ganamos la liga éramos un equipo muy joven, que casi no tenía experiencia en ese tipo de partidos. Pero no creo que sea bueno comparar. Este equipo ha demostrado durante todo el año que es un equipo fuerte, que sabe jugar el balón, que tiene personalidad, y que si no puede tener el balón tiene otras opciones”, asegura.

El zaguero blanquiazul destaca el físico del Ourense CF, además de su peligro a balón parado, armas a contrarrestar en los 90 minutos que dure la contienda. “Son un equipo muy físico pero que también se sabe asociar. Tiene buenos jugadores por dentro como Renán, Pibe, Adri Castro, Lamelas... son jugadores de una categoría contrastada. Atrás son muy físicos, juegan con una línea de cinco que les hace estar muy arropados y dos carrileros con mucho recorrido”, analiza un central seguro de sí mismo y del equipo. “Si estás concentrado no tienen por qué hacerte daño. Creo que trabajamos bien durante el año el balón parado, la hemos mejorado mucho con respecto a otros años, y seguro que estamos bien en eso”, añade.

A pesar de haber llegado al play-off a contrarreloj después de pasar por el quirófano por la rotura de un dedo, Casas ya ni se acuerda de ello cuando salta al césped. “Tienes esa sensación de jugar con algo en la mano, pero una vez que empieza el partido estaba concentrado y ni me di cuenta de la mano”, afirma.

La concentración fue, precisamente, la que hizo que el central no notara la ausencia de público en Balaídos. “Yo pensé que lo iba a notar más, pero una vez en el partido estás concentrado en lo que tienes que estar y lo de fuera te da un poco más igual. Comparado a otros play-offs sí que se echa de menos ese ruido, los ánimos de la afición, pero hay partidos de liga que tampoco nos va a ver mucha gente cuando jugamos fuera de casa y es similar”, confiesa.

Otra de las novedades de esta fase de ascenso son las pausas de hidratación, que más allá de ser necesarias por el calor, no son del gusto de Casas: “A nosotros nos favorece tener ritmo con balón, que el rival sufra. No nos favorece una pausa, siempre cuesta volver a empezar. A mí me gusta el fútbol como antes”.