‘Motomari’, medalla dorada al ritmo del gran Mariano García

El murciano Mariano García, que se proclamó ayer en el Estadio Olímpico de Múnich campeón de Europa de 800 metros, desveló que en las rondas previas reservó “fusibles porque para la final hacía falta de todo” pero admitió que se encuentra “confiado y muy fuerte” con el momento deportivo que atraviesa.

Suele imitar a un motorista dando gas con ambas manos cuando le enfocan las cámaras de televisión y eso ha hecho que el hashtag “MotoMari, parodia del título dle disco de Rosalía Motomami, se haya convertido en una etiqueta muy popular en las redes sociales dado que sintoniza con el sentido del humor del exitoso atleta murciano que, hablando de música, ha impuesto su ritmo en el 800 m. de Munich.

El atleta murciano paró el crono en 1:44.85, su mejor marca personal, para volver a subirse a lo alto de un podio internacional tras ganar en los Mundiales bajo techo en Belgrado el pasado marzo.

“Fui reservando fusibles en otras rondas porque hoy me hizo falta de todo. Cuando me puse primero y sentí que los tenía detrás pude resistir y subí las piernas como pude”, dijo Mariano García en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

Mariano García llegó a las semifinales con el tercer mejor tiempo de su serie (1:47.66) en la ronda clasificatoria y se plantó en la final tras ganar su semifinal con 1:46.52, el mejor crono de los dieciséis participantes.

“Para la final pensé en hacer lo mismo. Sabía que me tendrían controlado pero aceleré en la primera vuelta. Hice fases de mitin. Prácticamente he clavado los parciales. Estoy muy fuerte, dije que podía hacerlo y así ha sido”, señaló el murciano, que no quiso desvelar si dará por cerrada la temporada o correrá alguna prueba más.

“No lo sé. Quería hacer también marca personal esta temporada y la he hecho. Dos por uno. Además hemos ganado una plaza más para el Europeo de dentro de dos años, que es importante porque el 800 viene muy fuerte”, apuntó.

El atleta de Fuente Álamo declaró que le espera “una locura de semana” en el pueblo. “Llegare a mi pueblo y vete a saber la que espera pero tengo ganas de llegar y celebrarlo”, manifestó.

“En Múnich ha salido todo espectacular porque llegar a un campeonato y sacar una medalla es algo único. Sabes que un día puedes estar de lujo y otro en la mierda pero cuando ha habido que estar fuerte lo hemos estado”, concluyó el campeón español.

En esta misma prueba, el atleta gallego Adrián Ben, que pasó en un buen segundo lugar la primera ronda, no pudo el pasado viernes superar el corte de las semifinales y acabó penúltimo en la meta.