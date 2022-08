Mouriño afirma que Braithwaite no es la primera opción para la delantera

Vigo. El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, acusó este lunes a su homólogo del Getafe, Ángel Torres, de “no cumplir su palabra” de comprar los derechos federativos del internacional turco Okay Yokuslu. Ambos clubes acordaron en el pasado mercado invernal la cesión del centrocampista al equipo madrileño, que, según la versión del máximo accionista de la entidad celeste, se comprometió a pagar tres millones de euros por su traspaso en caso de lograr la permanencia en LaLiga.

“La llamada del presidente del Getafe fue muy clara, clarísima. Tenía un problema de tope salarial y se comprometió a que si quedaban en Primera comprarían a Okay. No se cumplió la palabra y no hay más que decir”, explicó Mouriño en rueda de prensa.

A pesar de la pérdida de ese dinero, el dirigente celeste reveló que el balance económico del pasado ejercicio es muy bueno porque han pasado de contar con un déficit de “10 millones de euros” a terminar “con un superávit que puede ser de 200.000 euros”.

LA GIRA POR EE UU Y MÉXICO, “UN ÉXITO”. “El presupuesto rondará los 80 millones”, adelantó Mouriño, para quien la gira por México y Estados Unidos ha sido “un éxito”, por lo que no descartó repetir experiencia. Y sobre la campaña de abonados, dijo que “el 95 por ciento” de los socios han renovado su carnet (13.026) y que han recibido “3.250 peticiones de altas”.

En cuanto a la llegada de un delantero, Mouriño indicó que el atacante danés del Barcelona Martin Braithwaite es “un buen jugador”, pero no es “la primera opción” de la dirección deportiva celeste para reforzar este puesto después de que se cayese el fichaje del madridista Borja Mayoral. “Es un buen jugador pero no es nuestra primera opción. Estamos buscando delantero y de momento no tenemos cerrado ningún fichaje, se cayó nuestra primera opción. Aun así, tenemos opciones de que sea un buen jugador”, declaró.

“Nos falta concretar el fichaje de Mingueza, que tiene que pasar el reconocimiento médico. Y también tenemos esperanza de que el otro jugador –Carles Pérez (Roma)– pueda venir”, afirmó. EFE