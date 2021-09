Muíños acolle a segunda edición do Trail do Xurés

Ourense. A provincia de Ourense busca consolidarse como atractivo destino de turismo deportivo con probas como a segunda edición do Trail do Xurés, cita que foi presentada onte e que se desenvolverá este sábado no Concello de Muíños.

O Pazo Provincial acolleu a presentación da proba a cargo de Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense; Nava Castro, directora de Turismo de Galicia; e Plácido Álvarez, alcalde de Muíños. Organiza o Inorde con Turismo de Galicia.

Participarán 200 persoas nun trail de 17 quilómetros con 600 metros de desnivel. O inicio, ás 16.30 horas. ECG