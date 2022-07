Munich, balón oficial do fútbol sala autonómico

Santiago. A Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) e a marca deportiva Munich renovan o seu acordo por dúas campañas. O balón desa empresa catalá seguirá sendo o oficial no fútbol sala galego

Veñen de asinar a renovación do contrato que une a ambas as entidades ata o 30 de xuño do 2024. Na rúbrica estiveron presentes o presidente da RFGF, Rafael Louzán, e a lenda Paulo Roberto, e representante da marca catalá.

Por outra banda, a Federación, deseñará un modelo especial e único para as finais da Copa Galicia, tanto masculina como feminina, correspondentes á próxima tempada 2022/2223. REDACCIÓN