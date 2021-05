Nace o EDS Santa Marta para formar “deportistas pero tamén ás persoas”

Santiago. Presentouse o novo EDS Santa Marta, un club deportivo que nace coa aspiración de formar non só deportistas, senón tamén persoas. O acto contou coa participación do seu presidente Santiago Araújo, e os concelleiros de Deportes, Esther Pedrosa, e centros socioculturais, Javier Fernández. Tamén asistiron Enrique Vázquez, director dos centros socioculturais da cidade; Sandra Quintana, do centro sociocultural de Santa Marta; Olga Raíces, directora do CEIP Cardeal Quiroga Palacios; Luis Regueiro, director do colexio La Milagrosa; e representantes da Asociación de Veciños de Santa Marta.

Araújo explicou que este novo proxecto continúa coa filosofía iniciada hai máis dunha década coa Escola Deportiva Santiago. “Porén, a realidade achéganos a outra faciana do deporte amateur, de formación, onde aparecen os desánimos, a escaseza de medios, os malentendidos, a incomprensión”, apuntou.

Colleron forzas para iniciar un novo proxecto, un club con sentido de pertenza a un barrio, Santa Marta, que como eles está a medrar. “Partimos de cero e queremos xuntar forzas en torno a uns valores máis aló do meramente resultadista e competicional”, sinalou.

A EDS (Esforzo, Deporte e Saúde) quere crear a vindeira tempada seccións de fútbol 8 e sala dentro da FGF, e seguir organizando xornadas formativas e campus. ECG