Nacho Iglesias Villanueva consegue a escarapela internacional da FIFA

Santiago. O Comité Técnico de Árbitros da UEFA notificou oficialmente as categorías arbitrais para a segunda metade da tempada 2021/22, actualmente en disputa. A gran noticia é que España lidera a arbitraxe europea con un total de cinco colexiados no grupo ELITE tras o ascenso do murciano José María Sánchez Martínez. Desta forma, o CTA da RFEF conta na máxima categoría arbitral europea con Antonio Mateu Lahoz, Carlos del Cerro Grande, Jesús Gil Manzano, o propio Sánchez Martínez e con Marta Huerta de Aza na categoría feminina. Só Alemaña iguala en número a España, como proba da excelente saúde da arbitraxe española.

Unha das grandes novidades para Galicia vén na categoría de árbitros na función de VAR onde España suma catro novos árbitros ao conceder FIFA a escarapela internacional aos VAR especifícos. É o caso, entre outros, dun dos nosos, do galego Nacho Iglesias Villanueva. Tamén reciben esta distinción José Luis González González, Xavier Estrada Fernández e David Medié Jiménez.

CATEGORÍA FEMININA. En categoría feminina, ademais da presenza de Marta Huerta de Aza no grupo ELITE, o CTA suma dúas colexiadas na categoría FIRST con Loli Martínez Madrona e Ainara Acevedo Dudley. E na categoría SECOND hai dúas colexiadas, entre elas a galega Zulema González González, que proseigue a súa evolución, e a estrea como internacional de Olatz Rivera Olmedo. ECG