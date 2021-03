Compostela-Celta B: un partido para creer

El Compostela recibe esta tarde al Celta B en el Vero Boquete de San Lázaro con la oportunidad de cerrar definitivamente su permanencia en Segunda B y, de paso, meterse de nuevo entre los tres primeros clasificados, que serán los que formen parte del grupo que peleará por el ascenso a Segunda en la siguiente fase de la competición (17.00 horas, TVG2).

Ha llegado el día. El de hoy es un partido grande. Conseguir la permanencia en la antepenúltima jornada seguramente no pasaba por la mente ni del más ambicioso antes de comenzar la liga, salvo por la del presidente, Antonio Quinteiro, que el día que se conocía la composición del calendario sorprendía pidiendo el ascenso como objetivo. Y, ¿por qué no hacerle caso? Lo cierto es que es la competición la que dicta sentencia, y esta ha situado al Compostela en una situación envidiable para un recién ascendido a estas alturas de la liga. Tiene tres partidos para finiquitar la salvación, y todo lo que venga a mayores sería un premio extra. Pero la naturaleza de esta liga, la más igualada de cuantas se recuerdan, hace que salvarse sea prácticamente sinónimo de luchar por las metas más altas.

El primer paso, no obstante, será el de firmar la permanencia. Para que eso ocurra el Compostela necesita un punto, siempre que el Pontevedra pierda ante el Deportivo. La victoria, en cambio, le dará la salvación en cualquier caso, sin depender de terceros. Y, además, también un puesto entre los tres primeros, adelantando al Celta B e igualando con el Unionistas en la segunda plaza.

Enfrente estará el Celta B, el equipo más complicado de la liga para Yago Iglesias, “por nombre, por potencial, por posición en la clasificación, por jugadores, por estado de forma...”. El cuadro de Onésimo ocupa actualmente el tercer puesto, del que no querrá desprenderse, en una apuesta decidida del filial celeste de dar el salto al fútbol profesional después de muchos años intentándolo.

Para ellos sí es una exigencia, y no para el Compostela. Y si el equipo ya rindió por encima de las expectativas en las jornadas disputadas, una vez que consiga la permanencia el técnico compostelanista espera que se vea a un equipo mucho más suelto todavía. “Yo quiero ver al equipo sin presión, porque si hacen lo que hacen con la urgencia de puntos que hay no me quiero imaginar qué pueden hacer si la clasificación nos ayuda”, afirmaba Yago en fechas pasadas, tras derrotar al Coruxo en San Lázaro.

La contienda volverá a celebrarse de nuevo en casa, esta vez con afición en la grada, y en un feudo en el que el Compostela todavía no ha perdido este curso. Pondrá a prueba el fortín el Celta B, el segundo mejor visitante del grupo, en el último derbi para el cuadro blanquiazul. De todos los anteriores no ha perdido ninguno, siendo el único equipo gallego invicto en los duelos de rivalidad regional. Hoy puede completar prácticamente una heroicidad, pues con la nómina de contrincantes autonómicos que concurrían este año pensar en salir indemne de todos y cada uno de los duelos se antojaba harto complicado.

Para el Celta B el partido se presenta como una oportunidad de regresar a la senda de la victoria, de la que se vio apartado con dos derrotas en las dos últimas jornadas. El choque se saldó con un 0-3 favorable a la SD en la primera vuelta, pero ni uno ni otro entrenador esperan un guion similar esta tarde.

Yago Iglesias no podrá contar con Primo, pero recupera a Gabri Palmás y a Guille Torres, y hoy decidirá sobre Pablo Antas y Hugo, en la tarde en la que el Compos tiene todo por ganar.