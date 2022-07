Nadal agranda su figura en Wimbledon

VISTO lo visto en lo que va de año, la Next Gen sigue sin poder con los viejos rockeros del tenis: Nadal y Djokovic, ya que Federer sigue recuperándose de su rodilla. Rafa Nadal ha demostrado una vez más tener un tesón encomiable y la capacidad de sufrimiento y el espíritu de lucha de un gladiador romano, tras lesionarse durante el partido (rotura abdominal de 7 mm.), fue capaz de resistir y derrotar al americano Taylor Fritz en cuartos de final, pasando a semifinales de Wimbledon. Rafa ha demostrado la importancia que tiene el poder de la mente en el mundo del tenis (factor diferenciador), extrapolable a todas las facetas de la vida.

Finalmente, Nadal, tras las pruebas médicas pertinentes y valorar su situación de salud con el Dr. Cotorro y su equipo, decidió retirarse, al ser consciente de que no estaba en condiciones de competir para intentar ganar a Kyrgios en semifinales y a Djokovic en una hipotética final. Lo único que iba a conseguir era empeorar su lesión y retrasar su recuperación, con lo cual pondría en riesgo su participación en el US Open. A mi modo de ver, Rafa hizo lo correcto, una retirada a tiempo es una victoria. Salir a la pista con una rotura abdominal te limita sobre todo en tu capacidad de movimientos en el saque, donde perdería potencia y velocidad de bola. Además, el sobrecargar la zona lesionada le traería más molestias y dolores durante el partido, con el riesgo de empeorar su lesión y en vez de estar en dos semanas en condiciones de volver a las pistas, podría agravar más si cabe su lesión y obligarle a estar varios meses sin poder jugar.

Ha tenido que ser una decisión muy difícil, ya que da mucha rabia renunciar a no poder luchar para estar en la final de Wimbledon, pero a Nadal solo le vale ganar y en sus condiciones tras el partido ante Fritz sería una misión poco menos que imposible, por lo que llegados a ese punto hay que pensar que la salud tiene que ser la prioridad y evitar que la lesión vaya a más, recuperarse lo antes posible y procurar estar en perfectas condiciones para aspirar a ganar el US Open, que está a la vuelta de la esquina (29 agosto-11 septiembre).

En lo que va de año, a su lesión crónica en el escafoides de su pie izquierdo, se han sumado la fisura por estrés en las costillas en el mes de marzo que se hizo en las semifinales frente a Carlitos Alcaraz en Indian Wells y ahora la rotura abdominal en Wimbledon. Nadal ya había sufrido un desgarro abdominal en el US Open de 2009, ahora se le vuelve a reproducir una lesión muy similar.

Nadal tiene un palmarés muy difícil de igualar. Ha ganado 22 Grand Slams (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia) y Djokovic 21 (9 Open de Australia, 7 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros). Medalla de oro en dos Olimpiadas (Río de Janeiro 2016 y Pekín 2008). Cuatro oros en diferentes Copas Davis. 36 ATP Masters 1000, 17 títulos ATP World Tour 500 y 9 títulos en ATP World Tour 250.

Rafa, a pesar de no poder optar, por motivos de salud, a ganar Wimbledon en su 135ª edición, su figura se ha hecho más grande si cabe como tenista y como persona tras una nueva demostración de superación ante la adversidad durante el partido ante Taylor Fritz en la pista central de hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club.