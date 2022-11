Nadal coas escolas de balonmán do club Xiria

Santiago. Volve o Campamento de Nadal de Escolas de Balonmán Xiria xunto coa colaboración de Greenalia para que xs peques da casa desfruten das vacacións de Nadal facendo novas amizades e desfrutando do deporte, obradoiros e moitos xogos.

O campamento terá lugar do 26 de decembro ao 5 de xaneiro en horario de 10:00 a 14:00 horas no Pavillón CEIP Fogar de Carballo e será para nenxs nadxs de 2011 a 2018 (ambos incluídos). Actividades adaptadas a cada franxa de idade basadas nun ocio activo e saudable que favoreza, á vez, a conciliación familiar. Inscricións abertas ate o 12 de decembro a través da páxina web de Escolas Balonmán Xiria. Este é un dos proxectos desa semente chamada Xiria Asociación Deportiva, que naceu no ano 1.983 “para ocuparse dos mal chamados deportes minoritarios no pobo de Carballo, unha poboación que por aquel entonces contaba con 13.000 habitantes” sinalan na súa web (www.balonmanxiria.com). redacción